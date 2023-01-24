Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

Каждому стоит знать, какие продукты нельзя хранить друг с другом. Особенно когда это касается фруктов.

Яблоки и бананы нельзя хранить рядом/ ua.depositphotos.com УНИАН

Некоторые фрукты, мягко говоря, "не дружат" друг с другом. Их ни в коем случае нельзя хранить рядом, ведь одни из них могут ускорять созревание других, и как следствие фрукты быстрее будут портиться.

Есть несколько таких "недружеских пар". Такие сочетания стоит знать наперед, чтобы по возвращении из магазина случайно не положить их вместе.

Например, на одной полке нельзя хранить яблоки и апельсины. Даже если они лежат не рядом, а на небольшом расстоянии друг от друга, всё равно у них запустятся процессы созревания, которые через некоторое время приведут к гниению. И вы и опомниться не успеете, как придется выбрасывать как яблоки, так и апельсины.

Также же несочетаемой парой являются яблоки и бананы. При этом их нельзя оставлять не только рядом друг с другом, но и рядом с другими фруктами. Ведь они оба содержат в своем составе вещества, которые ускоряют созревание и порчу других фруктов.

Если вы боитесь, что бананы после покупки могут перезреть к тому времени, когда вы их будете есть, то просто положите их в холодильник. Это замедлит процесс созревания. Перед этим их можно замотать в пищевую фольгу.

Если же вам наоборот нужно, чтобы бананы или яблоки быстрее созрели до нужного уровня, то положите их рядом с другими фруктами.

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