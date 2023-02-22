Какие фразы сводят мужчин с ума: сможет зацепить любого избранника

Для того, чтобы запасть в душу человеку - необязательно делать что-то невозможное. Достаточно для начала вербально сформулировать свое теплое и нежное к нему отношение.
Какие фразы сводят мужчин с ума - слова на все случаи жизни
Любой человек любит слышать приятные слова в свой адрес, а мужчина от женщины -тем более. Для тех, кому трудно сформулировать фразу от избытка эмоций, Главред подготовил целый список искренних выражений в адрес избранника.
Для того, чтобы оставить приятное послевкусие встречи и общения, попробуйте начать с комплиментов:
"Ты выглядишь потрясающе" - мужчины, как и женщины - заботятся о своем внешнем виде и им ни чуть не меньше приятно получать комплименты, чем женщинам.
"Ты не такой, как все" - природное желание человека - ощущать себя особенным. Чувство уникальности можно с легкостью подарить своему мужчине благодаря этой фразе.
"Ты заставляешь меня смеяться" - одно из главных качеств мужчин - чувство юмора, и они об этом знают. Рассмешить человека не так уж и просто, потому смело дарите своему мужчине такой комплимент, он обязательно его порадует.
Какой фразой можно заинтересовать мужчину - держим интерес
Практически всегда в отношениях наступает момент, когда нужно приложить усилие, чтобы заинтересовать другого в общении и придержать этот пылающий интерес как можно дольше.
В разговоре с человеком всегда можно использовать универсальные фразы для того, чтобы поддерживать заинтересованность на должном уровне.
"Я хочу поделиться с тобой личным" - такая фраза даст человеку понять, что вы доверяете ему уникальную информацию, он точно почувствует себя особенным.
"Скажи, что ты думаешь на счет..." - подарите мужчине ощущение того, что его мнение для вас авторитетно.
"Расскажи мне о.."- искренне поинтересуйтесь жизнь мужчины, ненавязчивый интерес вызывает доверие и желание общаться.
Какие слова хочет услышать каждый мужчина - для тех, кто вам дорог
Не стоит забывать, что общение и слова в отношениях очень важны. Мужчины не меньше нуждаются в поддержке, вере и любви, которые можно выразить словами.
Несмотря на то, что быть навязчивой и "приторной" не стоит - необходимо в нужный момент говорить приятные слова, которые оставят после общения с вами чувство тепла и уюта.
Таких слов и фраз целый список, выбирайте для себя:
- я в тебя верю
- мне хорошо рядом с тобой
- спасибо, что ты есть
- помоги мне, пожалуйста
- я тебя понимаю
- ты ценный для меня
- я была не права
- ты правильно мыслишь
- мне с тобой не страшно
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