Какие цветы нельзя сажать на кладбище: 3 вида растений, которым не место на могиле

Весна - время, когда многие люди выбирает какие ковровые цветы можно посадить на могилу родственника. Мы поможем разобраться в этом вопросе.

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Какие цветы нельзя сажать на кладбище / коллаж фото instagram evergreenshow/lanshak0va

Традиция украшать могилу близкого человека цветами очень давняя. Как правило, ковровые цветы на могилу являются самым распространенным вариантом, однако есть и другие подходящие растения. Также есть цветы, которым не совсем место на кладбище. О тонкостях растений на кладбище читайте далее.

Какие цветы нельзя сажать на кладбище - начнем с запретов

Несмотря на то, что строгих правил по ходу за могилой не существует, всё же ест цветы, которые не принято высаживать на кладбище. Чаще всего на могилах НЕ садят растения с крупным бутоном, то есть - розы, пионы или хризантемы. Эти виды растений больше подходят для сада. Конечно, идеальный вариант - выбирать цветы по сезону, однако об универсальных вариантах мы расскажем ниже.

Что посеять на могиле - распространенны варианты

Цветы на кладбище - традиция давняя, именно по этому уже готовых вариантов видов цветов так много. Как правило, чаще всего сеют такие цветы, как гвоздику, молочай, тысячелистник или гипсофилу. Также иногда сеют тимьян или алиссум. Эти растения отличаются тем, что они очень устойчивы к засухе, поэтому подходят для украшения могилы.

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Какие многолетние цветы можно посадить на кладбище - сезонные варианты

Для могил, конечно, лучше всего использовать цветы, которые не требуют сильного ухода и много воды, для этого они должны быть многолетними.

В этом случае для посадки неплохо подойдут: нарциссы, песочницы, тюльпаны и незабудки. Также всегда классическим вариантом является барвинок.

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