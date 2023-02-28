Какие цветы должны быть в доме для счастья: принесут радость и укрепят семью

Цветы - не только украшение в доме человека. Многие из растений могут оказаться причиной бедствий или, наоборот, счастья. О последних сегодня и поговорим.
Какие цветы должны быть в доме для счастья - магнит для женской радости
Зелено-белый цветок Спатифиллум может принести в дом женское счастье и сделать жизнь женщины гармоничной, сбалансированной и вдохновленной. Некоторые утверждают, что появление этого цветка приводит к тому, что женщина быстрее находит свою любовь.
В противовес "женского счастья" также есть цветок Антуриум - он может привлечь в дом мужское счастье.
Какой цветок должен быть в каждом доме - для семейного очага
Очень простое растение - Хлорофитум, оно часто встречается в домах, однако мало кто знает, что оно не только красивое, но и способно наполнить дом семьи хорошей атмосферой, достатком и богатством.
Какие цветы нужно держать дома - сохранит семью
Некоторые из растений способны изменить накаленную обстановку и скрепить пары, которые раскололись или конфликтуют между собой. К таким цветам относится Калатея, Кислица и Аихризон.
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