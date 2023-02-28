Какие цветы должны быть в доме для счастья: принесут радость и укрепят семью

Многие вещи, которые есть в доме человека, могут стать магнитом для счастья и привлекать радость, это касается и цветов.

Какие цветы должны быть в доме для счастья / pexels.com

Цветы - не только украшение в доме человека. Многие из растений могут оказаться причиной бедствий или, наоборот, счастья. О последних сегодня и поговорим.

Какие цветы должны быть в доме для счастья - магнит для женской радости

Зелено-белый цветок Спатифиллум может принести в дом женское счастье и сделать жизнь женщины гармоничной, сбалансированной и вдохновленной. Некоторые утверждают, что появление этого цветка приводит к тому, что женщина быстрее находит свою любовь.

В противовес "женского счастья" также есть цветок Антуриум - он может привлечь в дом мужское счастье.

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Какой цветок должен быть в каждом доме - для семейного очага

Очень простое растение - Хлорофитум, оно часто встречается в домах, однако мало кто знает, что оно не только красивое, но и способно наполнить дом семьи хорошей атмосферой, достатком и богатством.

Какие цветы нужно держать дома - сохранит семью

Некоторые из растений способны изменить накаленную обстановку и скрепить пары, которые раскололись или конфликтуют между собой. К таким цветам относится Калатея, Кислица и Аихризон.

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