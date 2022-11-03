Какие брови молодят после 40 лет: простые трюки для результата, который вдохновит

Форма бровей имеет значения, особенно, если вы хотите казаться визуально моложе. При этом они должны быть густыми, как модные брови 2023.
Время выщипанных бровей закончилось. По крайней мере, для тех женщин, которые с гордостью отращивают густые брови. Эта тенденция будет актуальной и в следующем году, поэтому не трогайте каждый волосок, который "вышел за рамки". Модные брови 2023 точно будут густыми и пышными.
Можно придать бровям разную форму, от прямой до угловатой и округлой. Хорошо ухоженные брови - это то, к чему нужно стремиться, но в погоне за идеалом не стоит заходить слишком далеко. Важно не игнорировать естественную форму бровей - она подходит нам лучше всего, ведь ее придумала сама природа! Особенно это нужно учитывать, если вы переступили порог в 40 лет и хотите казаться визуально моложе.
Какие брови молодят после 40 лет
Густые брови сейчас в моде. Только речь идет не о густых вариантах в стиле романтичных 80-х, а о натуральных и ухоженных густых брови. Преимущество таких бровей в том, что они делают женщину после 40 лет моложе.
Какие брови старят женщину
Тонкие брови быстро создают ухоженный вид, но подчеркивают дугу, которую образует кость прямо под бровями. С возрастом эта кость часто становится более выраженной. Тонкие брови еще больше подчеркивают эту кость. Визуально это не добавляет плюсов женщине - создается впечатление чего-то неестественного, а это очень сильно старит.
Какие брови считаются самыми красивыми
Не имеет значения, какую форму бровей вы выберите, главное, чтобы она была максимально приближенной к вашей "родной". А дальше нужно постараться придать бровям ухоженный вид - только не путайте его с идеальным, словно под трафарет.
После того, как вы "нарисовали" желаемую форму, заполните брови темными тенями и или карандашом. Да, ваша цель - естественные густые брови, но если линия бровей не ровная, а местами они неравномерно просвечиваются, то это работает против вас. Нанесите небольшое количество теней на кисточку, и "наполните" брови цветом, или используйте для этого специальный карандаш. Кроме того, чтобы брови стали красивыми, их нужно расчесать вверх маленькой щеточкой и зафиксировать.
Кроме теней и карандаша для бровей, можете взять на вооружение специальную подводку для бровей - она выглядит как своеобразная ручка и позволяет работать очень аккуратно и точно.
Как сделать брови гуще - простые трюки
Если до этого под влиянием чьих-то советов, модных трендов или просто времени ваши брови стали слишком тонкими, то расстраиваться не стоит: сделать модные брови 2023 вы сможете в домашних условиях.
1. Для начала прекратите щипать брови. Не трогайте их как минимум несколько месяцев, а может и больше. Посмотрите, что происходит - вполне возможно, что-нибудь неожиданно отрастет. Но наберитесь терпения, дайте этим волоскам время.
2. Начните баловать свои брови касторовым маслом - оно способствует росту волос. Постарайтесь каждый вечер наносить касторовое масло на брови при помощи чистой кисточки или ватной палочки, и через некоторое время увидите результат, который вас порадует и вдохновит.
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