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Какие брови молодят после 40 лет: простые трюки для результата, который вдохновит

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 ноября 2022, 22:55

Форма бровей имеет значения, особенно, если вы хотите казаться визуально моложе. При этом они должны быть густыми, как модные брови 2023.

модные брови 2023
Модные брови 2023 молодят / Instagram

Время выщипанных бровей закончилось. По крайней мере, для тех женщин, которые с гордостью отращивают густые брови. Эта тенденция будет актуальной и в следующем году, поэтому не трогайте каждый волосок, который "вышел за рамки". Модные брови 2023 точно будут густыми и пышными.

Можно придать бровям разную форму, от прямой до угловатой и округлой. Хорошо ухоженные брови - это то, к чему нужно стремиться, но в погоне за идеалом не стоит заходить слишком далеко. Важно не игнорировать естественную форму бровей - она подходит нам лучше всего, ведь ее придумала сама природа! Особенно это нужно учитывать, если вы переступили порог в 40 лет и хотите казаться визуально моложе.

Какие брови молодят после 40 лет

Густые брови сейчас в моде. Только речь идет не о густых вариантах в стиле романтичных 80-х, а о натуральных и ухоженных густых брови. Преимущество таких бровей в том, что они делают женщину после 40 лет моложе.

Какие брови старят женщину

Тонкие брови быстро создают ухоженный вид, но подчеркивают дугу, которую образует кость прямо под бровями. С возрастом эта кость часто становится более выраженной. Тонкие брови еще больше подчеркивают эту кость. Визуально это не добавляет плюсов женщине - создается впечатление чего-то неестественного, а это очень сильно старит.

Какие брови считаются самыми красивыми

Не имеет значения, какую форму бровей вы выберите, главное, чтобы она была максимально приближенной к вашей "родной". А дальше нужно постараться придать бровям ухоженный вид - только не путайте его с идеальным, словно под трафарет.

модные брови 2023
Идеальня форма бровей - "родная" / Instagram

После того, как вы "нарисовали" желаемую форму, заполните брови темными тенями и или карандашом. Да, ваша цель - естественные густые брови, но если линия бровей не ровная, а местами они неравномерно просвечиваются, то это работает против вас. Нанесите небольшое количество теней на кисточку, и "наполните" брови цветом, или используйте для этого специальный карандаш. Кроме того, чтобы брови стали красивыми, их нужно расчесать вверх маленькой щеточкой и зафиксировать.

Кроме теней и карандаша для бровей, можете взять на вооружение специальную подводку для бровей - она выглядит как своеобразная ручка и позволяет работать очень аккуратно и точно.

Как сделать брови гуще - простые трюки

Если до этого под влиянием чьих-то советов, модных трендов или просто времени ваши брови стали слишком тонкими, то расстраиваться не стоит: сделать модные брови 2023 вы сможете в домашних условиях.

модные брови 2023
Сделать модные брови 2023 года можно в домашних условиях / Instagram

1. Для начала прекратите щипать брови. Не трогайте их как минимум несколько месяцев, а может и больше. Посмотрите, что происходит - вполне возможно, что-нибудь неожиданно отрастет. Но наберитесь терпения, дайте этим волоскам время.

2. Начните баловать свои брови касторовым маслом - оно способствует росту волос. Постарайтесь каждый вечер наносить касторовое масло на брови при помощи чистой кисточки или ватной палочки, и через некоторое время увидите результат, который вас порадует и вдохновит.

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