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Мобилизация 2023: какие болезни освобождают от призыва в военное время

Алексей Тесля
9 мая 2023, 03:25
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Список болезней освобождающих от мобилизации украина 2023 - что важно знать.
военное положение, мобилизация, повестки
С какими болезнями не возьмут в армию в украине: полный список / УНИАН

В условиях военного положения в Украине продолжается призыв и мобилизация в ряды Вооруженных сил для отражения российской агрессии. Согласно действующего законодательства, призываются на военную службу по мобилизации военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

При этом существуют определенные исключения, которые предусматривают то, что лица с некоторыми заболеваниями не подлежат призыву. Зачастую на вопрос о том, с какими болезнями комиссуют из армии Украины, можно найти ответ в специальном приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Обратим внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.

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Список болезней освобождающих от мобилизации

  • умственная отсталость;
  • шизофрения;
  • отсутствие конечности;
  • слепота;
  • глухота.

Вместе с тем отметим, что также есть целый список заболеваний, наличие которых освобождает от военной службы как временно, так и пожизненно.

С какими болезнями не возьмут в армию в Украине: полный список

Не подлежат призыву лица, которые страдают заболеваниями психики стойкого характера.

От мобилизации освобождены (в военное время) лица с расстройствами нервной системы:

  • острой формой менингита;
  • энцефалита;
  • миелита;
  • энцефаломиелита;
  • внутричерепным или внутрипозвоночным абсцессом;
  • системной атрофией;
  • дегенеративными патологиями;
  • церебральной формой паралича;
  • ишиас;
  • болезнью Паркинсона;
  • миастенией;
  • рассеянным склерозом;
  • заболеваниями нервно-мышечного аппарата;
  • миопатией;
  • люмбаго.

Условно непригодными в военное время считаются лица, страдающие заболевания органов зрения:

  • с серьезными анатомическими дефектами век;
  • конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах.

Не подлежат мобилизации лица с болезнями органов слуха:

  • стойкая, полная глухота на оба уха или глухонемота;
  • имеющую выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

С онкологией, диагноз заболевания которой признан неизлечимым, также не призывают на военную службу.

Не подлежат призыву в мирное и военное время лица с диагнозом ВИЧ-инфекции:

  • если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний;
  • образованием злокачественных опухолевых процессов;
  • другими уточненными заболеваниями.

В армию не призывают лиц с гепатитами:

  • имеющее тяжелую форму вирусных гепатитов;
  • плохо поддающееся лечению и сопровождающееся выраженным нарушением в работе органов и систем.

Если у человека тяжелые формы заболеваний системы кровообращения, то он не подлежит призыву.

С серьезными болезнями дыхательной системы также освобождаются от службы в армии:

  • с хронической формой бронхита и пневмонии;
  • ХОБЛ или имеющие тяжелую форму бронхиальной астмы.

Не подлежат призыву и мобилизации лица с патологиями мочеполовой системы:

  • тяжелый нефротический синдром;
  • хронический интерстициальный нефрит;
  • острый пиелит;
  • пиелонефрит;
  • тубулоинтерстициальный нефрит;
  • хронический первичный пиелонефрит;
  • нефропатия;
  • почечная недостаточность;
  • гидронефроз;
  • пионефир.

Лица с серьезными диагнозами болезни костей также не подлежат призыву на военную службу:

  • с выраженной деформацией или дефектами пальцев кисти, стоп;
  • тяжелой формой плоскостопия;
  • фибробластическими патологиями с нарушением двигательной активности.

С какими заболеваниями пищеварительной системы не подлежат мобилизации в мирное и военное время:

  • челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных);
  • в том числе и аномалии прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции.

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