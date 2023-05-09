Мобилизация 2023: какие болезни освобождают от призыва в военное время

Список болезней освобождающих от мобилизации украина 2023 - что важно знать.

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С какими болезнями не возьмут в армию в украине: полный список / УНИАН

В условиях военного положения в Украине продолжается призыв и мобилизация в ряды Вооруженных сил для отражения российской агрессии. Согласно действующего законодательства, призываются на военную службу по мобилизации военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

При этом существуют определенные исключения, которые предусматривают то, что лица с некоторыми заболеваниями не подлежат призыву. Зачастую на вопрос о том, с какими болезнями комиссуют из армии Украины, можно найти ответ в специальном приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Обратим внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.

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Список болезней освобождающих от мобилизации

умственная отсталость;

шизофрения;

отсутствие конечности;

слепота;

глухота.

Вместе с тем отметим, что также есть целый список заболеваний, наличие которых освобождает от военной службы как временно, так и пожизненно.

С какими болезнями не возьмут в армию в Украине: полный список

Не подлежат призыву лица, которые страдают заболеваниями психики стойкого характера.

От мобилизации освобождены (в военное время) лица с расстройствами нервной системы:

острой формой менингита;

энцефалита;

миелита;

энцефаломиелита;

внутричерепным или внутрипозвоночным абсцессом;

системной атрофией;

дегенеративными патологиями;

церебральной формой паралича;

ишиас;

болезнью Паркинсона;

миастенией;

рассеянным склерозом;

заболеваниями нервно-мышечного аппарата;

миопатией;

люмбаго.

Условно непригодными в военное время считаются лица, страдающие заболевания органов зрения:

с серьезными анатомическими дефектами век;

конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах.

Не подлежат мобилизации лица с болезнями органов слуха:

стойкая, полная глухота на оба уха или глухонемота;

имеющую выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

С онкологией, диагноз заболевания которой признан неизлечимым, также не призывают на военную службу.

Не подлежат призыву в мирное и военное время лица с диагнозом ВИЧ-инфекции:

если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний;

образованием злокачественных опухолевых процессов;

другими уточненными заболеваниями.

В армию не призывают лиц с гепатитами:

имеющее тяжелую форму вирусных гепатитов;

плохо поддающееся лечению и сопровождающееся выраженным нарушением в работе органов и систем.

Если у человека тяжелые формы заболеваний системы кровообращения, то он не подлежит призыву.

С серьезными болезнями дыхательной системы также освобождаются от службы в армии:

с хронической формой бронхита и пневмонии;

ХОБЛ или имеющие тяжелую форму бронхиальной астмы.

Не подлежат призыву и мобилизации лица с патологиями мочеполовой системы:

тяжелый нефротический синдром;

хронический интерстициальный нефрит;

острый пиелит;

пиелонефрит;

тубулоинтерстициальный нефрит;

хронический первичный пиелонефрит;

нефропатия;

почечная недостаточность;

гидронефроз;

пионефир.

Лица с серьезными диагнозами болезни костей также не подлежат призыву на военную службу:

с выраженной деформацией или дефектами пальцев кисти, стоп;

тяжелой формой плоскостопия;

фибробластическими патологиями с нарушением двигательной активности.

С какими заболеваниями пищеварительной системы не подлежат мобилизации в мирное и военное время:

челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных);

в том числе и аномалии прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции.

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