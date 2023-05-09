Мобилизация 2023: какие болезни освобождают от призыва в военное время

В условиях военного положения в Украине продолжается призыв и мобилизация в ряды Вооруженных сил для отражения российской агрессии. Согласно действующего законодательства, призываются на военную службу по мобилизации военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.
При этом существуют определенные исключения, которые предусматривают то, что лица с некоторыми заболеваниями не подлежат призыву. Зачастую на вопрос о том, с какими болезнями комиссуют из армии Украины, можно найти ответ в специальном приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
Обратим внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.
Список болезней освобождающих от мобилизации
- умственная отсталость;
- шизофрения;
- отсутствие конечности;
- слепота;
- глухота.
Вместе с тем отметим, что также есть целый список заболеваний, наличие которых освобождает от военной службы как временно, так и пожизненно.
С какими болезнями не возьмут в армию в Украине: полный список
Не подлежат призыву лица, которые страдают заболеваниями психики стойкого характера.
От мобилизации освобождены (в военное время) лица с расстройствами нервной системы:
- острой формой менингита;
- энцефалита;
- миелита;
- энцефаломиелита;
- внутричерепным или внутрипозвоночным абсцессом;
- системной атрофией;
- дегенеративными патологиями;
- церебральной формой паралича;
- ишиас;
- болезнью Паркинсона;
- миастенией;
- рассеянным склерозом;
- заболеваниями нервно-мышечного аппарата;
- миопатией;
- люмбаго.
Условно непригодными в военное время считаются лица, страдающие заболевания органов зрения:
- с серьезными анатомическими дефектами век;
- конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах.
Не подлежат мобилизации лица с болезнями органов слуха:
- стойкая, полная глухота на оба уха или глухонемота;
- имеющую выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.
С онкологией, диагноз заболевания которой признан неизлечимым, также не призывают на военную службу.
Не подлежат призыву в мирное и военное время лица с диагнозом ВИЧ-инфекции:
- если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний;
- образованием злокачественных опухолевых процессов;
- другими уточненными заболеваниями.
В армию не призывают лиц с гепатитами:
- имеющее тяжелую форму вирусных гепатитов;
- плохо поддающееся лечению и сопровождающееся выраженным нарушением в работе органов и систем.
Если у человека тяжелые формы заболеваний системы кровообращения, то он не подлежит призыву.
С серьезными болезнями дыхательной системы также освобождаются от службы в армии:
- с хронической формой бронхита и пневмонии;
- ХОБЛ или имеющие тяжелую форму бронхиальной астмы.
Не подлежат призыву и мобилизации лица с патологиями мочеполовой системы:
- тяжелый нефротический синдром;
- хронический интерстициальный нефрит;
- острый пиелит;
- пиелонефрит;
- тубулоинтерстициальный нефрит;
- хронический первичный пиелонефрит;
- нефропатия;
- почечная недостаточность;
- гидронефроз;
- пионефир.
Лица с серьезными диагнозами болезни костей также не подлежат призыву на военную службу:
- с выраженной деформацией или дефектами пальцев кисти, стоп;
- тяжелой формой плоскостопия;
- фибробластическими патологиями с нарушением двигательной активности.
С какими заболеваниями пищеварительной системы не подлежат мобилизации в мирное и военное время:
- челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных);
- в том числе и аномалии прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции.
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