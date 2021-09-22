УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие блюда из картофеля самые вредные - объяснение диетолога

22 сентября 2021, 04:45
Прослушать новость
Остановить

В состав картофеля входит множество витаминов, говорит врач-диетолог и терапевт Тамара Прунцева. Но потреблять блюдо из этого овоща нужно аккуратно.

Картофель
Какие блюда из картофеля самые вредные - объяснение диетолога / ua.depositphotos.com

Полезен ли картофель, можно ли есть его без ограничений и какие способы приготовления этого продукта лучше выбрать - детально рассказала в интервью порталу Радио Sputnik известный врач-диетолог и терапевт Тамара Прунцева.

"Здоровый человек может есть блюда из картофеля хоть каждый день, это не принесет ему вреда, считает Прунцева. Нужно лишь не переедать по вечерам и следить за тем, чтобы физическая активность соответствовала рациону", ‒ сказала она.

Прунцева говорит, что в состав картофеля входит множество витаминов. К примеру, 400 граммов этого продукта могут обеспечить суточную потребность человека в витамине С, уточнила врач-диетолог. Кроме того, клубни содержат белки, кальций, калий, магний и фосфор. Есть в них и углеводы, но людям с сахарным диабетом не стоит полностью отказываться от картофеля.

"Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови", — пояснила Прунцева.

В конечном итогу, врач-диетолог посоветовала варить картошку в небольшом количестве воды либо запекать в мундире.

Реклама

Читайте такжеУченые "обвинили" картофель в опасном состоянии для здоровья

Напомним, ранее российский эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова поделилась, что картофель желательно есть до определенного времени – за три часа до сна, и при этом важно сбалансировано питаться.

Врач сообщила, что если съесть картофель в 14:00 или немного позже, то корнеплод не пойдет в жир.

viber
здоровье диета картофель
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недруговГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Стрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИСтрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИ Рак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов ракаРак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов рака В Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зонуВ Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зону Арахамия, Стефанчук и Разумков прилюдно поругались из-за законопроекта об олигархахАрахамия, Стефанчук и Разумков прилюдно поругались из-за законопроекта об олигархах

Последние новости

04:57

Гороскоп 2022: астрологи назвали главных счастливчиков года

04:45

Какие блюда из картофеля самые вредные - объяснение диетолога

03:50

В моду на осень 2021 вернулось окрашивание волос в стиле 70-х и имбирный цвет неописуемой красоты Фото

03:47

Выборы в Госдуму России и решение ЕС: дипломат объяснил позицию Европы по блокаде результатов Видео

03:19

Новое исследование определило самую эффективную вакцину от COVID-19

Реклама
02:10

Можно ли определить длительность мужской жизни по талии - ответ невролога

02:09

Мощный сигнал для Киева: Эрдоган объявил о поддержке Украины и непризнании аннексии Крыма Россией Видео

01:30

Вакцинация от COVID-19: Комаровский назвал надежную защиту от опасного штамма Дельта Видео

01:07

Вакцинация детей от COVID-19: врач объяснила, есть ли в ней смысл и существуют ли риски Видео

00:25

Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия Видео

00:15

Очень опасна: почему нельзя держать фиалку в доме Видео

21 сентября, вторник
23:44

Байден предупредил о новой пандемии во всем мире Видео

23:25

"Скандал" на Генассамблее ООН: Россия хотела сорвать обсуждение Крыма и Донбасса Видео

23:20

О каких проблемах со здоровьем говорят боли в груди - ответ кардиолога

22:59

7 лет тюрьмы за 2 тысячи гривен: судью-взяточника из Мукачево отправили за решетку

22:54

Врач назвала условие, при котором коронавирус "не пристанет" к человеку Видео

22:27

Никакой дистанционки: украинские школы в "желтой" зоне закроют на карантин

22:22

В Украину ворвется снег и налетит опасная погода Видео

21:47

Украинцы чаще умирают вскоре после вакцинации: в Минздраве назвали большинство случаев совпадением Видео

21:43

Названы самые вредные блюда из картофеля, которые испортят желудок и сердце Видео

Реклама
21:24

Режим Лукашенко терпит удар: Украина оказалась главным поставщиком картошки в Беларусь

21:22

Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать Видео

20:49

Все задрожало: самый большой вулкан Европы выбросил 9-километровый столб пепла Видео

20:28

Байден потерял доверие к Европе и идет по стопам Трампа мнение

20:22

Зарубил топором и таскал тело по городу: под Одессой жестоко расправились с женщиной Видео

20:19

В Украине появились лекарства против коронавируса: предотвращают осложнения и ускоряют выздоровление

20:19

Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

19:59

Первая леди Елена Зеленская покорила стильным образом в школе с детьми Видео

19:56

Угроза отставки Разумкова: в Слуге народа объявили о конфликте фракции со спикером Верховной Рады

19:36

Дело Шеремета: в прокуратуре озвучили результаты экспертизы, адвокат заявляет о ее необъективности Видео

19:27

"Как Припять": в Сети показали, как изменился аэропорт Донецка спустя 7 лет в оккупации

19:11

День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

19:10

Выхлопные газы старых автомобилей приводят к росту раковых заболеваний и аллергий среди украинцев

19:07

"Закроем половину школ": Киевской области пригрозили жесткими мерами из-за ужесточения карантина Видео

18:52

Вторая Холодная война и демарш в НАТО: чем "аукнется" Европе и Украине AUKUS мнение

18:42

Синоптики рассказали, когда вернется тепло и солнце в Украину Видео

18:26

"Не поддержать своего ребенка я не могу": Полякова оправдала матерные песни своей дочери Видео

18:26

Желтая зона и штрафы от 34 тысяч гривен: в Киеве с 23 сентября стартуют карантинные рейды Видео

17:56

В Pfizer назвали побочные эффекты после третьей дозы вакцины Видео

17:55

Избивал и угрожал: известная украинская актриса и звезда сериала Слуга народа сбежала от мужа

Реклама
17:46

Первая за 7 лет: Ани Лорак показала кадры из клипа на песню на украинском языке

17:32

"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

17:26

"Автохлам" больше всего загрязняет воздух в городах Украины - эксперт

17:15

Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений Видео

17:14

Парень разделся перед "Неизвестным матросом" в Одессе и пригрелся возле Вечного огня

17:12

Школы закроют на карантин: какие регионы Украины под угрозой Видео

17:08

Легко спутать: названы главные поствакцинальные симптомы коронавируса Видео

16:58

Сундук-реликвия стал могилой для детей: детали жуткой трагедии на Донетчине

16:41

Самая вкусная закуска: рулетики из бекона с овощами и сыром Видео

16:35

Угроза COVID-19 на западе и востоке Украины: красная зона "накроет" четыре региона страны Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять