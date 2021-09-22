Какие блюда из картофеля самые вредные - объяснение диетолога / ua.depositphotos.com

Полезен ли картофель, можно ли есть его без ограничений и какие способы приготовления этого продукта лучше выбрать - детально рассказала в интервью порталу Радио Sputnik известный врач-диетолог и терапевт Тамара Прунцева.

"Здоровый человек может есть блюда из картофеля хоть каждый день, это не принесет ему вреда, считает Прунцева. Нужно лишь не переедать по вечерам и следить за тем, чтобы физическая активность соответствовала рациону", ‒ сказала она.

Прунцева говорит, что в состав картофеля входит множество витаминов. К примеру, 400 граммов этого продукта могут обеспечить суточную потребность человека в витамине С, уточнила врач-диетолог. Кроме того, клубни содержат белки, кальций, калий, магний и фосфор. Есть в них и углеводы, но людям с сахарным диабетом не стоит полностью отказываться от картофеля.

"Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови", — пояснила Прунцева.

В конечном итогу, врач-диетолог посоветовала варить картошку в небольшом количестве воды либо запекать в мундире.

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Напомним, ранее российский эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова поделилась, что картофель желательно есть до определенного времени – за три часа до сна, и при этом важно сбалансировано питаться.

Врач сообщила, что если съесть картофель в 14:00 или немного позже, то корнеплод не пойдет в жир.