УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие 5 вещей нужно успеть сделать до Нового года 2023, чтобы привлечь деньги и удачу на весь год

10 ноября 2022, 16:19

Приметы на Новый год 2023, которые помогут избавиться от негатива и привлечь достаток в дом.

Новый год 2023, приметы на Новый год 2023,
Приметы на Новый год 2023 / goodfon.ru

До Нового года 2023 осталось немного больше месяца. Чтобы год Кролика стал успешным для вас, нужно правильно его встречать.

Покровитель 2023 года не любит грязи и хлама, поэтому каждому нужно избавиться от этого до конца декабря.

Эксперты говорят, что перед наступающим Новым годом нужно провести генеральную уборку, и не одну. Вещи впитывают в себя негатив, который способен разрушить все.

Чтобы стать счастливее, богаче, успешнее в 2023 году, нужно следовать простым правилам.

Что нужно выбросить из дома до Нового года 2023

Разбитые чашки, тарелки, зеркала. Это невероятная отрицательная энергетика, которая оказывает негатив на ваше состояние. Разбитые вещи в доме нужно выбросить, чтобы это не повлияло на ваше материальное положение. На кухне нельзя держать ничего битого. Обязательно за неделю до Нового года постелите новую скатерть и используйте только чистые приборы.

Одежда, которая захламляет всю вашу жизнь. Вещи впитывают всю нашу энергетику, настроение, здоровье. Если ваши шкафы забиты старыми вещами, которые вы давно не носите, стоит от них немедленно избавиться. Вещи можно раздать или отправить в мусорный контейнер. Не копите хлам в своем шкафу в Новом году, чтобы не лишиться здоровья.

В условиях тотальной экономии электроэнергии в каждом доме можно найти свечи. Мало кто знает, но свечи являются невероятным источником энергетики человека. Перед Новым годом стоит избавиться от полусгоревших свеч и таких, которые вам неприятны. Такие свечи могут негативно влиять на дом, что приведет к частым ссорам и разочарованиям в новом году.

Эзотерики также советуют всем привести в порядок балкон и антресоли. Пустые бутылки, банки и разная посуда должна быть отправлены на хранение в другое место. Мало кто знает, но такие вещи крадут всю вашу удачу и деньги. Чтобы в Новый год 2023 желания исполнились, от таких вещей нужно немедленно избавиться.

И последнее, что нужно сделать перед Новым годом 2023, это выбросить подарки. Вещи, которые вам неприятны, приносят отрицательные эмоции и негатив не должны находиться рядом. Треснувшие вазы, выгоревшие картины, магниты, тарелки и вещи. Не вступайте в Новый год с теми вещами, которые вызывают раздражение.

Ваш дом перед Новым годом должен наполниться уютом, теплом и новой положительной энергетикой.

Читайте такжеПочему воду после варки овощей на салат Оливье выливать нельзя: 3 способа, которые не знали хозяйки

Читайте также:

приметы Новый год 2023 интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:45

Со здоровьем у диктатора явные проблемы: нездоровый Путин решил "залечь на дно"

16:37

Как заставить мужчину работать и зарабатывать больше: 4 секретные фразы

16:33

Выход РФ из Херсона и сигналы от КНР с Индией бьют по Путину, но cдаться он не готов – BloombergВидео

16:19

Какие 5 вещей нужно успеть сделать до Нового года 2023, чтобы привлечь деньги и удачу на весь годВидео

16:15

РФ под давлением, отступление оккупантов из Херсона станет еще одной победой Украины – генсек НАТОВидео

Реклама
16:03

В России похоронили 26-летнего оккупанта, тело которого россияне везли домой целый месяц

15:56

"Поезд ушел": Дженнифер Энистон впервые рассказала о безуспешных попытках забеременеть

15:44

У Шойгу говорят, что отступают от Херсона: пропагандист Конашенков показал картуВидео

15:30

Императорский салат на Новый год 2023: новый рецепт известного блюдаВидео

15:25

"Шанс выпадает раз на 1000 лет": союз Украины и Польши будет влиять на всю Европу - АрестовичВидео

15:23

"Делают так, как им говорят": украинская актриса рассказала, почему Паперная и Безрук остаются в РФ

15:20

Осталось 15 км до Херсона: ВСУ освободили еще два села и подходят к оккупированному областному центруВидео

15:00

"Мы их остановили": Зеленский заявил, что Россия понесла в десять раз больше потерь, чем УкраинаВидео

14:55

Подразделения ВСУ получили комплекты зимней амуниции при содействии Favbet Foundation

14:55

Все снова закончится российским нападением: эксперт пояснил невозможность переговоров Украины и РФВидео

14:54

Ракеты ATACMS с дальностью 257 км могут быть уже в Украине: Байден намекнул на поставкиВидео

14:47

ВСУ продвигаются на Херсонщине: враг перемещает силы, часть войск еще на правобережье – ОК ЮгВидео

14:27

"Вовчик плачет где-то": Надя Дорофеева показала горячие поцелуи с Мишей КацуринымВидео

14:25

Проблемы с органами: названа причина ухудшения состояния Баскова

14:17

Что будет после освобождения Херсона: аналитик рассказал о возможных изменениях на фронтеВидео

Реклама
14:03

Горбач рассказал, может ли Запад угрозами принудить Украину к переговорам с РФВидео

13:57

Пробили дно: у Лукашенко признали "нацистским" лозунг "Жыве Беларусь!"Видео

13:45

На Херсонском направлении ВСУ освободили 41 населенный пункт - Залужный

13:44

Почему воду после варки овощей на салат Оливье выливать нельзя: 3 способа, которые не знали хозяйкиВидео

13:42

Леся Никитюк станет героиней "Холостячки"

13:40

Контрнаступление ВСУ в Херсоне: Зеленский заявил, что военные шаги будут выполняться в тишинеВидео

13:27

Политический аналитик пояснил, чего хотят добиться враги переговорами с УкраинойВидео

13:21

Учился в Харькове и служил в ВСУ: в Украине ликвидировали предателя из Донецкой области

13:18

"Результат наших активных действий": Генштаб отреагировал на возможный выход оккупантов из ХерсонаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 11 ноября: Рыбам улыбнется удача во всем, а Деву ждут конфликты

12:46

И перед гостями не стыдно: как убрать мочевой камень в унитазеВидео

12:43

"Если дать людоеду перекусить - придет за добавкой": Киеву нельзя проводить переговоры - астрологВидео

12:18

Жизнь без России: эксперт назвал регионы, которые могут отделиться от РФВидео

12:15

Горбач: Выход России из Херсона - колоссальная ошибка Кремля, это открывает Украине путь на КрымВидео

12:05

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото неизлечимо больного отцаВидео

12:04

"Будет хорошим президентом": жена Арестовича рассказала об амбициях мужа

11:56

"Жизнь продолжается": Светлана Тарабарова беременна в третий раз

11:40

Зеленского просят вмешаться в ситуацию вокруг "Укрнафты" - вооруженные лица находятся в офисе

11:40

Гороскоп на неделю 14-20 ноября: Близнецам – ссоры, Львам – любовь, а Козерогам – неприятности

11:30

"Мастера обмана и маскировки": экс-командующий армией Британии предупредил о подлости РФ в ХерсонеВидео

Реклама
11:26

Масленица 2023: история праздника, традиции, меню и приметы

11:21

В России скончался популярный молодой актер Андрей Стоянов

11:16

"Пока хватает людей, которые уже мобилизованы": в Минобороны рассказали, будет ли новая волнаВидео

11:02

Была в оккупации 8 месяцев: ВСУ освободили Снигирёвку в Николаевской областиВидео

10:57

Путин готовит массированный ракетный удар по Украине: ВСУ назвали основные целиВидео

10:55

Все быстро станет чистым: топ-4 важных правила для профессиональной уборки квартиры или дома

10:50

"Необходимое унижение": ВСУ почти не оставили врагам выбора на Херсонщине - SkyNewsВидео

10:30

Эрдоган похвалил Путина за решение отступить от Херсона и захотел стать посредником в переговорахВидео

10:28

"Все сложнее готовить к выступлениям на публике": стало известно о новых проблемах Путина со здоровьем

10:25

"Дает деньги на войну против нас": российская телеведущая в шоке от "предательства" РотаруВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять