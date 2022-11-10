Какие 5 вещей нужно успеть сделать до Нового года 2023, чтобы привлечь деньги и удачу на весь год

Приметы на Новый год 2023 / goodfon.ru

До Нового года 2023 осталось немного больше месяца. Чтобы год Кролика стал успешным для вас, нужно правильно его встречать.

Покровитель 2023 года не любит грязи и хлама, поэтому каждому нужно избавиться от этого до конца декабря.

Эксперты говорят, что перед наступающим Новым годом нужно провести генеральную уборку, и не одну. Вещи впитывают в себя негатив, который способен разрушить все.

Чтобы стать счастливее, богаче, успешнее в 2023 году, нужно следовать простым правилам.

Что нужно выбросить из дома до Нового года 2023

Разбитые чашки, тарелки, зеркала. Это невероятная отрицательная энергетика, которая оказывает негатив на ваше состояние. Разбитые вещи в доме нужно выбросить, чтобы это не повлияло на ваше материальное положение. На кухне нельзя держать ничего битого. Обязательно за неделю до Нового года постелите новую скатерть и используйте только чистые приборы.

Одежда, которая захламляет всю вашу жизнь. Вещи впитывают всю нашу энергетику, настроение, здоровье. Если ваши шкафы забиты старыми вещами, которые вы давно не носите, стоит от них немедленно избавиться. Вещи можно раздать или отправить в мусорный контейнер. Не копите хлам в своем шкафу в Новом году, чтобы не лишиться здоровья.

В условиях тотальной экономии электроэнергии в каждом доме можно найти свечи. Мало кто знает, но свечи являются невероятным источником энергетики человека. Перед Новым годом стоит избавиться от полусгоревших свеч и таких, которые вам неприятны. Такие свечи могут негативно влиять на дом, что приведет к частым ссорам и разочарованиям в новом году.

Эзотерики также советуют всем привести в порядок балкон и антресоли. Пустые бутылки, банки и разная посуда должна быть отправлены на хранение в другое место. Мало кто знает, но такие вещи крадут всю вашу удачу и деньги. Чтобы в Новый год 2023 желания исполнились, от таких вещей нужно немедленно избавиться.

И последнее, что нужно сделать перед Новым годом 2023, это выбросить подарки. Вещи, которые вам неприятны, приносят отрицательные эмоции и негатив не должны находиться рядом. Треснувшие вазы, выгоревшие картины, магниты, тарелки и вещи. Не вступайте в Новый год с теми вещами, которые вызывают раздражение.

Ваш дом перед Новым годом должен наполниться уютом, теплом и новой положительной энергетикой.

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