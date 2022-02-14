Какие 5 слов притягивают бедность и долги: нельзя их произносить вслух

Эти слова магнитом притягивают бедность и неудачи.
Наши поступки, слова и действия могут принести небывалый успех, но и разочарования. Вы даже не догадываетесь, что от тех слов, которые мы произносим вслух, зависит наша судьба.
Чтобы не лишиться всех своих сбережений, не встрять в долги и получить огромный шанс на успех никогда не говорите этих слов.
Такие слова, как бедный, прибедняюсь, безнадега могут и принести в вашу жизнь бедность и проблемы с финансами. Эти слова магнитом притягивают долги и вы автоматически станете человеком с огромными проблемами.
Деньги - это не просто бумажка. За свой труд и упорство вас вознаграждают. Но к ним нельзя относиться пренебрежительно. Никогда не говорите держа в руках деньги - бабло или лаве.
Вы даже не догадывались, но обычное слово НЕТ, которое мы произносим очень часто, приводит к неудачам. Такое слово стоит заменить на: "Прошу прощения, но ..", "В этот раз не получится".
Самое популярное слово в нашей жизни: "Сколько я должен". Такие слова имеют мощную силу энергетики, которые автоматом притягивают к вам долги.
Чтобы в вашей жизни была невероятная денежная удача, богатство и счастье, эксперты советуют прислушаться к ежедневным привычкам.
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