Какие 5 самых сильных вещей в доме притягивают нищету: о них говорила даже Ванга

Ванга говорила, что нужно ценить свое время и никогда не пренебрегать часами.

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Какие вещи нельзя держать в доме приметы / Коллаж Главред, фото pixabay

Мы привыкли хранить в доме ненужные вещи, но это может привести к неприятностям. Известная провидица Ванга назвала 5 вещей, которые могут привести ваш, и дом, и жизнь к большим неприятностям.

Как говорила Ванга, нужно периодически избавляться от старого хлама, чтобы в жизнь впустить удачу.

Самые опасные вещи в доме

Чтобы не навредить себе, нельзя хранить в доме вещи, принадлежавшие умершим людям. Ванга считала, что некоторые стараются отдать их другим людям, но лучше всего их сжечь или закопать. Ванга говорила, что на память можно оставлять только драгоценности или дорогую посуду антиквариат. Остальные вещи нужно было раздать или закопать. Это пожизненная негативная энергия, которую вы впускаете в свою жизнь.

Выбросить, даже самую дорогую вещь

Время - это наша жизнь. Ванга говорила, что нужно ценить свое время и никогда не пренебрегать часами. Если в доме сломались часы, даже очень дорогие, их нужно отремонтировать или выбросить.

Переберите все свои вещи

Цвет вашего гардероба, по словам Ванги, имеет большое значение. Это вещи-вампиры, которые питаются вашей энергией. Поношенные платья черного цвета, костюмы и кофты серого цвета и даже белые носки. Если вы не носите эти вещи, но не решаетесь выбросить из-за их внешнего вида, это приводит вас к неприятностям. Чтобы такого не случилось, такие предметы гардероба нужно вовремя менять.

Зеркала нашего дома

Ванга очень щепетильно относилась к зеркалам, считая их порталами в мир тех, кто к ней приходил. В доме всегда будут ссоры и болезни, если у вас есть разбитое зеркало. Их нельзя клеить и ремонтировать. Зеркало должно быть всегда идеально чистым в доме, только тогда у вас всегда будет удача.

Посуда-вампир в доме

Провидица всегда говорила, что любая посуда - это олицетворение хозяйки в доме. Чтобы у вас всегда были финансы и денежная удача, не храните битую посуду на вашей кухне.

Смотрите видео, кто такая слепая провидица Ванга:

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