Какие 3 цветка нужно поставить в квартире, чтобы весь негатив убрать и деньги привлечь

Приметы про комнатные цветы, которые приносят удачу и достаток в дом.

Какие растения приносят удачу приметы / pixabay.

Каждый дом и квартира способны накапливать неприятности и разрушать энергетику жилища, которую вы создаете годами.

Специалисты назвали три растения, которые помогут вернуть в ваш дом позитив, удачу и денежную прибыль.

Обычный цветок толстянка или денежное дерево, вернет вам вдохновение и поможет привлечь достаток.

Денежное дерево нужно принести домой и обязательно пересадить в новый и чистый горшок. В этот момент четко сформулировать свое желание и проговорить три раза. Цель должна быть материальной и досягаемой.

Каждый раз, когда поливаете растение, проговаривайте в слух свое желание. А еще, специалисты советуют, прямо на цветок повесить золотую нить и монетки.

Простой в уходе цветок фикус избавляет от проблем и несет успех. Удивительное растение, которое моментально убирает негатив из дома. Семейные пары становятся счастливее, и в доме приятно находиться.

Фикус, которому уже много лет, считают растением верности и достатка.

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Многие эксперты говорят, что кактус в доме держать нельзя. Но небольшой кактус один, или даже два, разрешается. Все дело в том, что колючки кактуса накапливают ваш негатив и осыпаются. Это не значит что растение погибло, в этот момент кактус дает понять, что нужно смягчиться.

Чтобы кактус всегда работал на ваш дом, выносите его на свежий воздух. Можно кактус оставить под дождем, так растение принесет гораздо больше счастья.

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