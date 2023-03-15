Какая вы мама для своего малыша: точный и простой психологический тест по картинке

Вам необходимо выбрать одну из понравившихся фигур. Главное делать все интуитивно и быстро.

Простой психологический тест на то какая вы мама / Коллаж фото pexels.com

Женщина, у которой есть ребенок, точно хочет стать для своего малыша самой лучшей мамой в мире. Ведь так приятно слышать от дочери или сына слова любви и то, насколько они рады, что вы их мама.

Однако далеко не каждой женщине удается найти правильный подход к своему малышу. Иногда им просто не получается осознать свои действия и ошибки. А это серьезно может навредить ребенку.

Мы решили помочь вам разобраться. Теперь вы можете сами узнать, какая же вы мама для своего ребенка на самом деле. Мы предлагаем пройти вам простой психологический тест. Вам стоит выбрать фигуру, которая больше всего будет по душе. Главное особо не задумываться и делать все интуитивно.

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Простой тест по картинке - какая вы мама / Главред

Круг

Если вам больше всего нравится фигура круг, то вас точно можно назвать заботливой мамой, которая хочет дать своему ребенку все самое лучшее. При этом вы умело пользуетесь своим авторитетом и можете вовремя подавить какие-то семейные стычки. Вы не скупитесь на советы и всегда их раздаете. Однако вы можете чрезмерно опекать своего малыша, что в дальнейшем может негативно сказаться на ваших отношениях с ребенком.

Треугольник

Вы мама, для которых на свете не существует детей лучше, чем ваши собственные. Вы все время готовы расхваливать таланты своих малышей и будете делать все, чтобы их оценили по достоинству в любых сферах деятельности. Многие могут считать вас навязчивой из-за таких постоянных разговоров. Однако на самом деле вы очень стойкая, нежная и любящая мама.

Ромб

Вы та мама, которая постоянно в делах. Даже за завтраком вы можете не отрываться от работы. Порой вы ставите эту свою часть жизни выше остальной. Дети понимают, что вы зарабатываете деньги и хотите лучшего для них, но им иногда хочется, чтобы вы просто побыли их мамой, а не бизнесвумен. Вам стоит чаще обращать внимание на личные проблемы и эмоциональное состояние своих детей.

Квадрат

Вы женщина, которая старается быть идеальной во всем. Идеальная жена, идеальная мама, идеальный сотрудник, идеальная хозяйка – иначе вы просто не можете представить. Вы как вечный двигатель, который никогда не жалуется на свою жизнь. Вам удается правильно распределять свое время и находить его для качественного времяпровождения со своими детьми.

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