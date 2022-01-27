Какая специя может "разогнать" работу кишечника - комментарий нутрициолога / ua.depositphotos.com

Регулярное употребление куркумы способствует нормализации работы печени и желудочно-кишечного тракта. Об этом известный специалист-нутрициолог Екатерина Муравская заявила в комментарии РИА Новости.

Она отметила, что куркума — естественный антисептик и антибактериальное средство.

"К тому же натуральный детоксикант печени, обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени", — заявила она.

Кроме того, специалист отметила, что куркума осуществляет стимуляцию желчного пузыря, а также в немалой степени способствует налаживанию пищеварения.

"Эта специя стимулирует работу мозга. Однако противопоказана тем, у кого есть аллергия, а также при приеме антидиабетических лекарств", — подытожила Муравская.

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