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Какая специя может "разогнать" работу кишечника - комментарий нутрициолога

27 января 2022, 23:05
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Кроме того, специалист отметила, что куркума осуществляет стимуляцию желчного пузыря, а также в немалой степени способствует налаживанию пищеварения.

Куркума
Какая специя может "разогнать" работу кишечника - комментарий нутрициолога / ua.depositphotos.com

Регулярное употребление куркумы способствует нормализации работы печени и желудочно-кишечного тракта. Об этом известный специалист-нутрициолог Екатерина Муравская заявила в комментарии РИА Новости.

Она отметила, что куркума — естественный антисептик и антибактериальное средство.

"К тому же натуральный детоксикант печени, обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени", — заявила она.

Кроме того, специалист отметила, что куркума осуществляет стимуляцию желчного пузыря, а также в немалой степени способствует налаживанию пищеварения.

"Эта специя стимулирует работу мозга. Однако противопоказана тем, у кого есть аллергия, а также при приеме антидиабетических лекарств", — подытожила Муравская.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней.

viber
здоровье Куркума организм
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