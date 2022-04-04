УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какая смерть ждет Путина и когда Украина победит Россию: астролог назвала дату выплаты репараций

4 апреля 2022, 00:13

РФ может применить ядерное оружие, но не против Украины.

киев, гороскоп
Гороскоп для Украины / ua.depositphotos.com

Украина победит в войне с Россией, однако боевые действия могут затянуться до конца года. При этом периоды перемирия будут чередоваться с новыми обстрениями. Но в любом случае президента России Владимира Путина ждет смерть. Есть несколько сценариев его кончины, заявила автор канала Irina Astrology Horoscope.

По словам астролога, глава Кремля жестко поплатится за агрессию против Украины.

"Есть два варианта. Первый – насильственная смерть, то есть его могут застрелить, отравить или перекрыть воздух в бункере. Очень большая вероятность этого – весна-лето 2022. Однако если ни у кого не хватит смелости этого сделать, то он умрет своей смертью от каких-то болезней, возможно, от онкологии, в конце 2023 года. Даже при самых позитивных раскладах ему остался год-полтора", – отметила она.

Читайте также"Напряжение обостряется": астролог назвала критическую точку войны и дату ее завершенияВ частности, астролог прогнозирует, что в апреле Украина и Россия заключат мирное соглашение. Однако оно вызовет большое недовольство у общественности, ведь возможны территориальные уступки. Кроме того, договор не остановит войну полностью, а переведет ее в "гибридную" фазу.

Также в этом месяце РФ почувствует всю тяжесть потерь в Украине, кроме того, усилится санкционное давление на страну. Коридор затмений конца апреля и начала мая принесет большие проблемы России, вплоть до отделения территорий. Однако о Донбасе и Крыме речь не идет - "вспышки" будут в других регионах.

Кремль в период с конца апреля и весь май будет в отчании. Это может толкнуть его на развязание глобальной войны, что только ускорит конец России. Если Путин решится на применение ядерного оружия, то использует его не против Украины, а атакует другие страны, возможно США как потенциального противника.

По словам астролога, самым тяжелым временем для Украины будут август-сентябрь 2022 - придет экономический кризис, который очень сильно ударит по карманам граждан, также возможно возобновление боевых действий.

В ноябре и декабре ситуация кардинально изменится - Украина может вернуть Крым и Донбасс, начнутся выплаты репараций.

"И с этого времени мы будем становиться на рельсы: отстраивать, поднимать экономику. Особенно хорошим для Украины будет лето 2023-го. Украина будет принята в ЕС и, возможно, ее даже примут в НАТО, несмотря на возможные подписанные договоренности… Мы будем символом свободы во всем мире. Потому что Украина за это боролась", - подытожила астролог.

Напомним, на Черниговщине ВСУ освободили от российских оккупантов три населенных пункта - Колычевку, Ягодное и Ивановку. Территория зачищается и контролируется военными украинскими защитниками, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

Читайте также:

viber
война в Украине астролог астрологический прогноз
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньгиГороскоп на сегодня, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньги Приметы на 1 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 1 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Белорус и чеченец до смерти замучили украинца в Буче - пытали прямо в его квартиреБелорус и чеченец до смерти замучили украинца в Буче - пытали прямо в его квартире Изрезал ножом и угрожал пистолетом: 20-летний оккупант жестоко изнасиловал женщину под ХарьковомИзрезал ножом и угрожал пистолетом: 20-летний оккупант жестоко изнасиловал женщину под Харьковом "Глаза и улыбка, которые украли все женские сердца": кто новый "краш" украинок"Глаза и улыбка, которые украли все женские сердца": кто новый "краш" украинок

Последние новости

00:22

Харьков снова попал под мощный обстрел орков, есть погибшие

00:13

Какая смерть ждет Путина и когда Украина победит Россию: астролог назвала дату выплаты репараций

00:10

В Украину идет резкое потепление: на Благовещение ударит аномалия

03 апреля, воскресенье
23:44

В Сумской области идет зачистка от оккупантов: подробности

23:42

Арестович рассказал, кто из оккупантов совершал преступления в БучеФотоВидео

Реклама
23:40

"Либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали": ВСУ освободили часть ЧерниговщиныВидео

22:59

"Я вас ненавижу": Катя Осадчая пожелала россиянам гореть в адуВидео

22:56

В ряде регионов Украины прогремели взрывы

22:54

Польша требует срочного саммита ЕС из-за резни в Буче

22:40

Страданий и разрушений в Украине будет еще больше - генерал-майор СШАВидео

22:12

Дом российского комика под Киевом разбил рашистский снаряд

21:57

Под Киевом застрелился летчик оккупантов - СМИВидео

21:55

В ближайшее время ожидаются большие бои и очень опасная ситуация - ДаниловВидео

21:51

Нидерландского журналиста немедленно выдворили из Украины: в чем причина

21:41

Впервые за долгое время: дочь Заворотнюк показала фото с мамой

21:31

У Зеленского заявили, что Россия планировала геноцид в Украине

21:21

"Путин терпит неудачу": Джонсон набросился на главу Кремля с жесткими обвинениямиВидео

21:20

Российские войска в Приднестровье готовятся к наступлениюВидео

20:45

Данилов высказался о нападении оккупантов со стороны Беларуси

20:39

Под Харьковом ВСУ уничтожили роту россиян вместе с командиром, солдаты Путина отказываются воеватьВидео

Реклама
20:31

Изрезал ножом и угрожал пистолетом: 20-летний оккупант жестоко изнасиловал женщину под ХарьковомВидео

20:31

"Сотни подло убитых мирных жителей": Макрон и Шольц шокированы зверствами россиян в Буче

20:22

Орки нанесли ракетные удары по Николаеву и Очакову, есть жертвы

19:53

Вслед за Уиллисом: Джим Керри объявил о завершении кинокарьерыВидео

19:52

"Кара придет": установлен поименный список солдат РФ, которые устроили геноцид в БучеВидео

19:43

Почему Путину нужно закончить войну с Украиной до 9 маямнение

19:41

Приметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:24

Страны Балтии полностью отказались покупать российский газ

19:19

Зеленский назвал главное условие встречи с Путиным

19:16

Самый опасный месяц: астролог рассказала о судном дне и новых испытаниях Украины в апрелеВидео

19:01

Своих бросаем: оккупанты, убегая от ВСУ, оставили десятки "двухсотых" и рабочую технику

18:56

Роман Цимбалюк. Поименно установлены исполнители геноцида в БучеВидеоблоги

18:45

Детей разлучают с родителями: около 40 тысяч мариупольцев оккупанты вывезли в РФ - Денисова

18:42

Оккупанты ставили украинцев на колени и убивали: в Буче обнаружили пыточнуюВидео

18:27

Будущее России – руины: почему отныне россияне не вправе иметь государствомнение

18:19

"У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в БучеВидео

18:17

Новые возможности и увеличение дохода: 3 знака зодиака - счастливчики этой недели

17:53

"Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили": Зеленский в гневе отреагировал на зверства в БучеВидео

17:42

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

17:05

Украина и Россия – от добрососедства до геноцида: почему Путин истребляет украинцевмнение

Реклама
17:01

Перед смертью уничтожил российский танк и минимум 10 захватчиков: в бою за Волноваху погиб украинский сержант

16:59

Разрушенные дома и повсюду изуродованные тела: жуткие кадры из Бучи после зверского визита оккупантовФотоВидео

16:23

В Украине хотят ввести безусловный доход для жителей страны - советник Зеленского

16:14

Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

16:12

Все изуродовано оккупантами: Дмитрий Комаров показал ужасы в освобожденном ГостомелеВидео

16:00

Упрощенное налогообложение, партнерские средства – в ОП назвали инструменты развития экономики

15:58

Кубраков: Украина формирует гибкую логистическую систему

15:50

Гитлер позавидовал бы: какой эксперимент Россия проводит над украинцамимнение

15:43

Вкуснейшие кексы из картофельного пюре с грибами на все случаи жизниВидео

15:18

"Бучанская резня": в Европе шокированы зверствами российских войск под КиевомВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять