Какая смерть ждет Путина и когда Украина победит Россию: астролог назвала дату выплаты репараций

Гороскоп для Украины / ua.depositphotos.com

Украина победит в войне с Россией, однако боевые действия могут затянуться до конца года. При этом периоды перемирия будут чередоваться с новыми обстрениями. Но в любом случае президента России Владимира Путина ждет смерть. Есть несколько сценариев его кончины, заявила автор канала Irina Astrology Horoscope.

По словам астролога, глава Кремля жестко поплатится за агрессию против Украины.

"Есть два варианта. Первый – насильственная смерть, то есть его могут застрелить, отравить или перекрыть воздух в бункере. Очень большая вероятность этого – весна-лето 2022. Однако если ни у кого не хватит смелости этого сделать, то он умрет своей смертью от каких-то болезней, возможно, от онкологии, в конце 2023 года. Даже при самых позитивных раскладах ему остался год-полтора", – отметила она.

Читайте также"Напряжение обостряется": астролог назвала критическую точку войны и дату ее завершенияВ частности, астролог прогнозирует, что в апреле Украина и Россия заключат мирное соглашение. Однако оно вызовет большое недовольство у общественности, ведь возможны территориальные уступки. Кроме того, договор не остановит войну полностью, а переведет ее в "гибридную" фазу.

Также в этом месяце РФ почувствует всю тяжесть потерь в Украине, кроме того, усилится санкционное давление на страну. Коридор затмений конца апреля и начала мая принесет большие проблемы России, вплоть до отделения территорий. Однако о Донбасе и Крыме речь не идет - "вспышки" будут в других регионах.

Кремль в период с конца апреля и весь май будет в отчании. Это может толкнуть его на развязание глобальной войны, что только ускорит конец России. Если Путин решится на применение ядерного оружия, то использует его не против Украины, а атакует другие страны, возможно США как потенциального противника.

По словам астролога, самым тяжелым временем для Украины будут август-сентябрь 2022 - придет экономический кризис, который очень сильно ударит по карманам граждан, также возможно возобновление боевых действий.

В ноябре и декабре ситуация кардинально изменится - Украина может вернуть Крым и Донбасс, начнутся выплаты репараций.

"И с этого времени мы будем становиться на рельсы: отстраивать, поднимать экономику. Особенно хорошим для Украины будет лето 2023-го. Украина будет принята в ЕС и, возможно, ее даже примут в НАТО, несмотря на возможные подписанные договоренности… Мы будем символом свободы во всем мире. Потому что Украина за это боролась", - подытожила астролог.

Напомним, на Черниговщине ВСУ освободили от российских оккупантов три населенных пункта - Колычевку, Ягодное и Ивановку. Территория зачищается и контролируется военными украинскими защитниками, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

Читайте также: