Какая прическа молодит после 30 лет: 2 удачные стрижки средней длины, которые подходят всем

Стрижки средней длины являются самым удачным вариантом для большинства женщин после 30 лет. Их выбирают за универсальность и колоссальный омолаживающий эффект, ведь акцент идет на плечи, а лицо при этом выглядит стройнее.
Если вы сейчас стоите на пороге изменений и ищете свой новый образ, то стрижки на средние волосы 2023 могут открыть для вас чудесную страницу в жизни. Длина "миди" без преувеличения способна на чудеса – сразу после похода к парикмахеру вы увидите, что ваши волосы визуально будут казаться более густыми, здоровыми и объёмными.
Добавьте несколько лохматых слоев и получите стильный и современный образ, а если вам по душе классика, тогда ориентируйтесь на модную, словно под линейку, линию среза, и прямые волосы.
Мы сегодня расскажем вам о том, какие стрижки на средние волосы сейчас в моде – наша подборка актуальных вариантов причесок особенно будет полезной для женщин после 30 лет, которые хотят выглядеть моложе.
Итак, молодящие стрижки после 30 лет – 2 несравненных варианта, которые подходят многим женщинам и не требуют особых усилий для укладки:
1. Блант боб 2023
Если хотите знать, какая прическа молодит больше всего, то это потрясающий блант боб. В основе этой прекрасной прически - очень ровный срез. Этот на первый взгляд простой, но очень сильный акцент в прическе обеспечивает объем, такой незаменимый для тех, кто хочет выглядеть моложе.
Для укладки волос вам нужно будет всего лишь высушить волосы феном, что делает эту прическу очень удобной! А при желании вы можете сделать легкие волны и станете неотразимой!
2. Многослойный боб на средние волосы
Слегка многослойный длинный боб с более короткими прядями вокруг лица станет еще одним удачным решением для женщин, которые хотят казаться моложе. Это может быть также и вариант, когда волосы на затылке немного короче, а спереди пряди идут чуть длиннее.
При этом фишкой этой фантастической прически на средние волосы 2023 являются слои – помимо объема, они добавляют легкости и делают образ непринужденным.
Теперь вы знаете, какую сделать прическу чтобы выглядеть моложе после 30. Если в душе появилось желание измениться – не сдерживайте порыв, и помните, что стрижка – это всего лишь стрижка, а волосы в случае чего отрастут.
В нашей фотогалерее собраны стрижки средней длины 2023 блант боб и многослойный боб, которые визуально хорошо омолаживают:
Вам может быть интересно: