Какая прическа молодит после 30 лет: 2 удачные стрижки средней длины, которые подходят всем

Если вы сейчас стоите на пороге изменений и ищете свой новый образ, то 2 прически на средние волосы 2023 могут открыть для вас чудесную страницу в жизни.

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Омолаживающие стрижки после 30 лет / instagram/morgan.hairministry, instagram/hairartworks

Стрижки средней длины являются самым удачным вариантом для большинства женщин после 30 лет. Их выбирают за универсальность и колоссальный омолаживающий эффект, ведь акцент идет на плечи, а лицо при этом выглядит стройнее.

Если вы сейчас стоите на пороге изменений и ищете свой новый образ, то стрижки на средние волосы 2023 могут открыть для вас чудесную страницу в жизни. Длина "миди" без преувеличения способна на чудеса – сразу после похода к парикмахеру вы увидите, что ваши волосы визуально будут казаться более густыми, здоровыми и объёмными.

Добавьте несколько лохматых слоев и получите стильный и современный образ, а если вам по душе классика, тогда ориентируйтесь на модную, словно под линейку, линию среза, и прямые волосы.

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Мы сегодня расскажем вам о том, какие стрижки на средние волосы сейчас в моде – наша подборка актуальных вариантов причесок особенно будет полезной для женщин после 30 лет, которые хотят выглядеть моложе.

Итак, молодящие стрижки после 30 лет – 2 несравненных варианта, которые подходят многим женщинам и не требуют особых усилий для укладки:

1. Блант боб 2023

Если хотите знать, какая прическа молодит больше всего, то это потрясающий блант боб. В основе этой прекрасной прически - очень ровный срез. Этот на первый взгляд простой, но очень сильный акцент в прическе обеспечивает объем, такой незаменимый для тех, кто хочет выглядеть моложе.

Блант боб 2023 / instagram.com/ricciolosalon

Для укладки волос вам нужно будет всего лишь высушить волосы феном, что делает эту прическу очень удобной! А при желании вы можете сделать легкие волны и станете неотразимой!

Блант боб 2023 / instagram/thehairgallery2017

2. Многослойный боб на средние волосы

Слегка многослойный длинный боб с более короткими прядями вокруг лица станет еще одним удачным решением для женщин, которые хотят казаться моложе. Это может быть также и вариант, когда волосы на затылке немного короче, а спереди пряди идут чуть длиннее.

Многослойный боб на средние волосы / instagram/hairartworks

При этом фишкой этой фантастической прически на средние волосы 2023 являются слои – помимо объема, они добавляют легкости и делают образ непринужденным.

Многослойный боб на средние волосы / instagram/thehairgallery2017

Теперь вы знаете, какую сделать прическу чтобы выглядеть моложе после 30. Если в душе появилось желание измениться – не сдерживайте порыв, и помните, что стрижка – это всего лишь стрижка, а волосы в случае чего отрастут.

В нашей фотогалерее собраны стрижки средней длины 2023 блант боб и многослойный боб, которые визуально хорошо омолаживают:

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