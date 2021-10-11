Какая область вскоре попадет в красную зону: прогноз министра Ляшко

Виктор Ляшко констатирует, что наихудшая ситуация на Херсонщине / УНИАН

По состоянию на сегодня одной из ближайших к "красной" зоне повышенной опасности в Украине является Херсонская область. Об этом заявил в интервью Голосу Америки министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также статистика Минздрава свидетельствует, что в пересчете на 100 тысяч населения сейчас высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

"Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях, и мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020-го года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", - сказал министр.

Читайте такжеВ Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе"В частности, Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня, даже в оранжевый не попадала... Сейчас она одна из первых, которая может приблизиться к красному уровню", - отмечает Ляшко.

Коронавирусные "лидеры"

Министр отмечает, что сейчас среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города - в частности Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.

По словам главы украинского Минздрава, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го. Сегодня в Украине ежедневно регистрируют по 16-17 000 случаев COVID-19.

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Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на утро понедельника, 11 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 8832 жителей страны. В частности заболели 863 ребенка и 78 медработников.

За прошедшие 24 часа были госпитализированы 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2053 человека. Свежие данные опубликовала пресс-лужба МОЗ.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.