Какая косметика должна храниться в холодильнике: Топ-5 бьюти-средств

Неправильное хранение косметики изменяет ее консистенцию и может вызвать различные заболевания / ua.depositphotos.com

Медицинский директор кожных клиник Cosmedics доктор Росс Перри рассказал, какая косметика должна храниться в холодильнике. Если этого не делать, то можно "заработать" проблемы со здоровьем.

Почему косметику нужно хранить в холодильнике

Неправильное хранение косметики не только изменяет ее консистенцию, чем портит макияж, но и может вызвать различные заболевания, пишет The Sun.

При этом холодная температура воздуха снижает риск размножения бактерий, которые не только могут попасть на кожу и вызвать ее раздражение, но и спровоцировать воспаление глазных инфекций.

Какую косметику нужно хранить в холодильнике

Специалист подчеркнул, что вся косметика на основе воды или на гелевой текстуре должна храниться в холодильнике. То же самое касается и гелей для глаз, спреев для лица, тонеров, увлажняющих кремов и масок.

"Если продукты для кожи не содержат консервантов, то их хранение в холодильнике может предотвратить размножение бактерий", - сказал Перри.

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Топ-5 косметических средств, которые нужно хранить в холодильнике

Увлажняющий крем. Если хранить его в холодильнике, то при нанесении на кожу улучшается кровообращение и снимается отечность.

Тонер. Если нанести холодный продукт на лицо, он хорошо освежит кожу. Особенно это актуально летом.

Маски для лица. Холодные маски сужают поры и успокаивают кожу.

Солнцезащитный крем. Теплая среда снижает эффективность SPF, а неэффективный SPF – это плохая защита от солнца и риск развития рака кожи при получении даже самого незначительного ожога.

"Всегда проверяйте срок годности, так как средний солнцезащитный крем должен действовать около двух лет. То же самое относится к средствам после загара или алоэ вера", - посоветовал специалист.

Тушь. По словам бьюти-эксперта, тушь для ресниц и карандаши для глаз – одни из самых опасных возбудителей скопления бактерий. Для того, чтобы избежать заражения, их следует менять каждые несколько месяцев.

Они могут вызывать глазные инфекции (ячмень или конъюнктивит), грибковые инфекции и общее раздражение.

Какую косметику нельзя хранить в холодильнике

Любую декоративную косметику можно хранить в холодильнике в течение 3-6 месяцев, если температура держится на отметке 5-15 градусов.

Единственное косметическое средство, которое нельзя хранить в холодильнике, это тональный крем. Он может разделиться на слои, а также изменить текстуру и цвет под воздействием холода.

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