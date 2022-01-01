Какая кашу полезнее всего есть на завтрак - ответ диетолога

Какая каша самая полезная для завтрака - ответ ученого / ua.depositphotos.com

Овсяная каша расположилась на третьем месте по полезности в рейтинге ученых из Гарвардской медицинской школы. Об этом в интервью порталу "Москва 24" заявила кандидат медицинских наук и врач-диетолог Юлия Чехонина.

По словам специалиста, овсяная каша в значительной степени способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника. В ней наличествует холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином. Кроме того, в исследовании центра говорится о снижении риска гипертонии при употреблении каши два раза в сутки. На строчку выше расположилась гречневая каша. Ее калорийность ниже, чем у овсянки. В гречке также есть пищевые волокна, витамины группы В. И она, в свою очередь, позволяет сохранять энергию и поддерживать выносливость.

В конечном итоге, самой полезной была признана льняная каша.

"Это единственный из продуктов растительного происхождения, в котором присутствует одна из трех жирных кислот — Омега-3. Она необходима для сосудов и кровообращения, потому что снижает вязкость крови. Также она является профилактическим фактором в отношении некоторых злокачественных заболеваний, потому что обладает антиоксидантными свойствами, способствует продлению молодости и препятствует преждевременному старению", — рассказала Чехонина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.