Какая еда может вызывать бессонницу - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Есть определенное количество популярных продуктов, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна. Об этом рассказала известный диетолог Елена Кален в комментарии РИА Новости.

Она отметила, что при регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, а также ухудшается общее состояние организма. Кроме того, человек быстрее устает и становится раздраженным. А это довольно часто вызывает переедание и возникновение лишнего веса.

По словам специалиста, причиной бессонницы могут быть некоторые продукты. Например, приготовленное мясо (жареное или гриль), помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления (и овощи, и рыба), а также авокадо и сыр с плесенью.

"Перечисленные продукты могут содержать в довольно больших количествах тиранин. Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать", — сказала Кален.

Диетолог особо подчеркнула, что перед сном также лучше вовсе не есть сельдерей и другие продукты, которые имеют мочегонные свойства.

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