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Какая часть курицы самая вредная и почему ее не в коем случае нельзя есть

23 ноября 2022, 13:02

Самые разнообразные блюда из курятины готовят практически в каждой семье. Однако кушать можно не все части курицы - мясо может принести больше вреда, чем пользы.

Жареная курица
Самая опасная часть курицы — это её внутренние органы / Фот pixabay.com

Куриное мясо очень популярно - его любят как последователи здорового образа жизни, так и любители фастфуда. Стоит курятина дешевле, чем свинина или говядина, поэтому готовят из нее самые самые разнообразные блюда практически в каждой семье. Главред разобрался, какая часть курицы самая вредная и самая полезная, а какая - ядовитая.

Куриное мясо содержит много витаминов и микроэлементов. В 100 г курятины - всего 110 калорий, поэтому ее можно считать диетическим мясом.

Белое мясо, то есть грудинка, считается самой полезной частью курицы. В ней меньше всего холестерина и жира. Грудинку очень часто употребляют те, кто хочет похудеть.

Какая часть курицы самая вредная

Самой вредной частью курицы считается куриная кожа, так как в ней нет никаких витаминов, и она содержит высокий уровень холестерина и жира. Еще одна опасность куриной кожи в том, что в ней могут быть остатки хлора, которые используются для придания несвежим тушкам товарного вида. Таким образом, лучше употреблять любую часть курицы только после того, как с нее будет снята кожа.

Не самая полезная часть курицы - это крылья. Так как по сути они состоят только из кожи и частей, то в них нет витаминов и полезных элементов. Кроме того, при приготовлении блюда используется больше количество масел, приправ и жиров. Они ускорят процессы старения в организме.

Какая часть курицы ядовитая

Самая опасная часть курицы — это её внутренние органы. Дело в том, что именно они страдают в первую очередь, если в курицу попадают какие-то паразиты или её пичкают химикатами.

Особенно вредными считаются куриные легкие. В них могут быть бактерии - листерии, которые очень трудно убивать с помощью термической обработки.

Также вредной частью считается гузка, поскольку она может содержать большое количество патогенных бактерий.

Как правильно готовить курицу

Чтобы очистить мясо от вредных веществ, курицу нужно подвергать максимальной термической обработке. Самый идеальный вариант - сварить ее в двух водах.

В первый раз курицу нужно проварить несколько минут и слить бульон, а затем варить достаточно долго. Только так она будет максимально безопасна для употребления в пищу.

Эксперты советуют: даже если вы собираетесь жарить, запекать, тушить или томить мясо, перед этим всё равно желательно его подварить.

Ранее Главред писал, что добавить в растительное масло, чтобы оно не брызгало на сковородке.

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