Как жить дольше: три продукта, которые снизят риск преждевременной смерти

Употребление большого количества орехов, семян и растительных масел снижает риск ранней смерти / MTSOfan / Flickr

Простой и логичный подход к увеличению продолжительности жизни - отсрочить и предотвратить болезнь. Следовательно, соблюдение здорового питания, возможно, является одним из наиболее важных факторов, определяющих продолжительность жизни.

Растущее количество данных показывает, что низкое потребление насыщенных жиров и высокое потребление жирных кислот может предотвратить болезни. В частности, три продукта питания при употреблении в больших количествах могут снизить риск ранней смерти на 10 процентов.

В новом исследовании ученые установили, что употребление большого количества орехов, семян и растительных масел снижает риск ранней смерти, пишет Express.co.uk.

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Мета-анализ, опубликованный в British Medical Journal, показал, что растения, богатые омега-3, такие как соевые бобы и семена льна, обладают особенно сильным защитным действием от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Команда определила, что более высокое потребление альфа-линоленовой кислоты (ALA), которое составляет около 1,6 грамма в день, может снизить риск общей смертности на 10 процентов по сравнению с теми, кто ел меньшее количество.

АЛК является наиболее распространенной незаменимой полиненасыщенной жирной кислотой, доступной в растительных источниках.

Это питательное вещество также необходимо для нормального роста и развития человека.

Смертность от сердечных заболеваний также была ниже среди людей, которые ели меньшее количество продуктов, богатых АЛК.

Фактически, ALA снизила шансы умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на восемь процентов, что, по мнению исследователей, приведет к снижению смертности на 33 человека в год.

Предыдущие исследования уже связывали его с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, но ни одно не определило его влияние на смертность от всех причин.

Болезни сердца - одна из основных причин смерти в мире, на которую приходится четверть всех смертей в Великобритании.

Исследователи определили, что на каждый употребленный 1 грамм АЛК риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на пять процентов.

Поскольку исследование было только наблюдательным, исследователи не смогли определить фактический эффект ALA на улучшение здоровья.

И наоборот, исследователи обнаружили, что это питательное вещество в некоторых случаях увеличивает риск рака. Однако они добавили, что для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования.

Они предположили, что защитные эффекты ALA могут быть связаны с ее способностью снижать уровень холестерина и кровяное давление.

Его особенно много в семенах льна и льняном масле, масле канолы, соевых бобах и соевом масле, грецких орехах и масле грецкого ореха.

Исследователи пришли к выводу: "Потребление ALA с пищей было связано с более низким риском смертности от всех причин.

"Мы обнаружили значительную обратную связь между уровнем АЛК в крови и риском смерти от всех причин."Дальнейшие исследования должны изучить связь между АЛК и более широким спектром причин смерти, чтобы обеспечить более полную оценку потенциальных последствий АЛК для здоровья, а также изучить, действительно ли определенные продукты, богатые АЛК, по-разному связаны со смертностью от рака и других заболеваний. причины.

Эти результаты последовали за недавним исследованием, опубликованным в журнале Circulation, в котором было обнаружено, что ежедневное употребление примерно полстакана грецких орехов в течение двух лет может снизить уровень плохого холестерина или липопротеинов низкой плотности.

Защитные эффекты омега-3 хорошо известны, и имеются существенные доказательства того, что они особенно защищают мозг.

Более того, несколько исследований подтвердили связь между интеллектом и более высоким потреблением жиров омега-3.