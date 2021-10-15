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Как жить дольше: назван теплый напиток для снижения риска рака, уровня холестерина и долголетия

15 октября 2021, 15:45

Считается, что этот напиток помогает снизить уровень холестерина.

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Слово антиоксидант довольно часто используется в вопросах питания и здоровья. / Pixabay

Невозможно предугадать ход своей жизни, однако можно уменьшить часть вреда на этом пути.

Этого можно добиться, просто потягивая вкусный напиток, любимый людьми, заботящимися о своем здоровье.

Считается, что этот напиток помогает снизить уровень холестерина, снизить риск сердечных заболеваний, предотвратить рак и увеличить продолжительность жизни, пишет Express.co.uk.

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Зеленый чай матча может снизить уровень плохого холестерина и повысить уровень хорошего холестерина.

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Также было показано, что он обладает той же способностью, что и инсулин, регулировать уровень сахара в крови.

Матча эффективен для контроля как холестерина, так и диабета.

Исследования показали, что люди, которые регулярно пьют чай матча, имеют низкий уровень ЛПНП (плохого) холестерина, но в то же время имеют более высокий уровень ЛПВП (хорошего) холестерина.

У мужчин, которые пьют чай матча, вероятность развития сердечных заболеваний на 11 процентов ниже, чем у тех, кто не пьет чай матча.

Поскольку матча изготавливается из высококачественного чая, а листья целиком попадают в организм, он является более мощным источником питательных веществ, чем зеленый чай.

Матча не только обеспечивает витамины и минералы, но и богат антиоксидантами, называемыми полифенолами, которые связаны с защитой от сердечных заболеваний и рака, а также с улучшением регуляции сахара в крови, снижением артериального давления и антивозрастным действием.

Другой полифенол матча, называемый EGCG, показал в исследованиях, что он ускоряет метаболизм и замедляет или останавливает рост раковых клеток.

Слово антиоксидант довольно часто используется в вопросах питания и здоровья.

Антиоксиданты отвечают за борьбу с ультрафиолетовым излучением, помогают поддерживать молодой вид кожи и предотвращают некоторые формы рака.

Матча не только полон антиоксидантов, но и является одним из лучших источников этих питательных веществ.

Антиоксиданты - это вещества, которые могут защитить ваши клетки от свободных радикалов, а также предотвратить возрастные заболевания.

Матча также богат аминокислотой L-теанин, которая естественным образом устраняет нежелательные реакции кофеина без нервной энергии кофе.

В одном исследовании L-теанин исследовали как предполагаемое средство против рака, ожирения и снижения артериального давления.

Было обнаружено, что L-теанин способен способствовать устойчивости к параквату и долголетию, предполагая, что это соединение также может способствовать продолжительности здоровой жизни у млекопитающих и, возможно, людей.

Употребление маття помогает снизить риск сердечных заболеваний и гипертонии, а также снижает риск высокого кровяного давления.

Он может даже подавлять развитие и прогрессирование дегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Включение матча в свой рацион может увеличить потребление антиоксидантов, что может помочь предотвратить повреждение клеток и даже снизить риск нескольких хронических заболеваний.

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