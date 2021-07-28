УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как жить дольше: лучший вид жира для снижения риска инсульта

28 июля 2021, 17:13

Высокое потребление насыщенных жиров было связано с более низким риском инсульта.

Мозг
Потребление небольшого количества жира может помочь организму усваивать витамины / tominsup / Flickr

Согласно исследованию, опубликованному в The Lancet, более высокое потребление определенного типа жиров было связано с более низким риском инсульта - серьезного опасного для жизни состояния здоровья.

Ассоциация инсульта описала инсульт как "мозговую атаку", которая возникает, когда кровоснабжение органа прекращается, что приводит к гибели клеток мозга.

В ходе анализа исследования ученые изучили рацион питания 135 335 человек в возрасте от 35 до 70 лет за семилетний период.

Читайте такжеКак жить дольше: три чая, которые помогут снизить риск рака, сердечных приступов и инсульта

За время наблюдения было зарегистрировано 5 796 случаев смерти и 4 784 серьезных сердечно-сосудистых заболевания.

Реклама

Более высокое потребление углеводов было связано с повышенным риском смерти от всех причин, кроме сердечно-сосудистых заболеваний.

"Более высокое потребление насыщенных жиров было связано с более низким риском инсульта", - отметили исследователи.

Что такое насыщенные жиры?

Национальная служба здравоохранения предостерегает от чрезмерного потребления насыщенных жиров, которые можно найти в:

  • Жирные куски мяса
  • Мясные продукты, в том числе колбасы и пироги
  • Сливочное масло, топленое масло и сало
  • Сыр, особенно твердый сыр, такой как чеддер
  • Сливки, сметана и мороженое
  • Немного пикантных закусок, например сырных крекеров и попкорна
  • Шоколадные кондитерские изделия
  • Печенье, торты и выпечка
  • Пальмовое масло
  • Кокосовое масло и кокосовый крем

"Слишком много жиров в вашем рационе, особенно насыщенных жиров, может повысить уровень холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний", - пояснили в NHS.

Так почему это исследование показало обратную связь между насыщенными жирами и инсультом?

"Небольшое количество жира - важная часть здорового, сбалансированного питания", - добавили в NHS.

А насыщенные жиры можно найти в маслах, которые также содержат ненасыщенные жиры.

Ненасыщенные жиры считаются более полезными для здоровья, чем насыщенные жиры, которые можно найти в растительных и рыбных маслах.

"Жир - это источник незаменимых жирных кислот, которые организм не может производить сам", - добавили в NHS.

Потребление небольшого количества жира может помочь организму усваивать витамины, поэтому он имеет свои преимущества для здоровья.

Чтобы быть конкретным, потребление жиров может помочь усвоению:

  • Витамин А
  • Витамин Д
  • Витамин Е.

Национальная служба здравоохранения добавила: "Эти витамины жирорастворимы, а это значит, что они могут усваиваться только с помощью жиров".

Жиры обладают высоким содержанием энергии: один грамм жира - каким бы он ни был - равен девяти калориям (37 кДж).

Хотя исследования показывают, что насыщенные жиры могут снизить риск инсульта, вполне вероятно, что этот тип жира потреблялся в составе полезных масел, содержащих как насыщенные, так и ненасыщенные жиры.

По данным NHS, большинство людей в Великобритании в настоящее время едят слишком много насыщенных жиров.

В рекомендациях NHS говорится, что "мужчинам не следует употреблять более 30 г насыщенных жиров в день".

Что касается женщин, им "не следует употреблять больше 20 г насыщенных жиров в день", а детям - еще меньше.

Обратите внимание на продукты в супермаркете с пометкой "с низким содержанием жира", которые могут содержать много жира по сравнению с рекомендованными рекомендациями.

Кроме того, иногда жир заменяют сахаром, что может быть вредным для здоровья.

здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астрологи назвали долгожителей среди знаков ЗодиакаАстрологи назвали долгожителей среди знаков Зодиака Затяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условийЗатяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условий В моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложенияВ моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложения "Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель"Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель От жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал датыОт жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал даты

Последние новости

18:11

Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти

18:06

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса Видео

17:55

Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция Видео

17:47

Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:45

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

Реклама
17:35

Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием Видео

17:24

Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио Видео

17:14

На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку Видео

17:13

Один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк погиб на Прикарпатье Видео

17:13

Как жить дольше: лучший вид жира для снижения риска инсульта Видео

17:08

СБУ пропустила в Украину сразу четыре российских группы для участия в фестивале

16:42

В Украине отменили повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа Видео

16:34

Министр инфраструктуры Кубраков опроверг информацию о строительстве шести платных дорог

16:29

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

16:28

В МОЗ назвали условие, при котором школы смогут работать даже в красной зоне Видео

16:18

Приехал из России и Индии – "изолирован" на 2 недели: Украина резко ужесточила правила въезда Видео

16:09

Маринованная вишня: супер простой рецепт приготовления настоящего лакомства Видео

15:57

Страны ЕС все более нацелены на трудоустройство своих граждан - эксперты

15:39

На Прикарпатье на частный дом упал самолет: СМИ сообщают о гибели легендарного летчика Табанюка Видео

15:29

Юморист Лиги смеху стал учасником шоу Танці з зірками 2021

Реклама
15:25

Украинская альпинистка покорила самую опасную в мире "гору убийцу" Видео

15:12

Гороскоп для Девы на август 2021: в каких сферах жизни гарантирован успех

15:06

"Да, бля*ь. Вот дер*мо": пловчиха после золотой медали выматерилась в прямом эфире Видео

15:06

Зеленский готовится к осени мнение

14:54

Круиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор нового шедевра со "Скалой" Видео

14:33

Замглавы Одесской таможни Пудрик опроверг информацию о начале работы в Госпотребслужбе

14:25

Названы "здоровые" добавки, которые сильно травмируют печень: чего следует избегать Видео

14:23

"Когда подонки нажрутся": экс-глава Минздрава сравнил вакцинацию от COVID-19 с нацистскими опытами Видео

14:15

Что такое волатильность и как она поможет увеличить доход

14:14

Тимошенко о результатах децентрализации: в громадах по всей Украине строят сотни социальных объектов

14:09

Мощный удар по России и мировая поддержка: Украина согласовала документ по возвращению Крыма Видео

14:03

"Мы всё сделали": Зеленский подтвердил готовность Украины к получению транша МВФ Видео

13:40

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывющие смертельную болезнь Видео

13:20

Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій" актуально

13:13

На Шри-Ланке случайно нашли во дворе крупнейшее в мире скопление сапфиров Видео

13:02

Родила прямо в купе: в поезде Киев – Ужгород появился на свет ребенок

12:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

12:45

Дети играли в гестапо: в Кременчуге малыши на детской площадке сделали свастику

12:27

Мисс-Украна Анастасия Суббота объявила о беременности эротичной фотосессией

12:24

Уступки России и давление Запада: Зеленский объявил о встрече по Донбассу Видео

Реклама
12:02

Киев готовится к новому локдауну: власти составляют списки на спецпропуска в транспорт

11:38

Супер-фарт и супер-удача: астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Льва на август 2021

11:37

Повышение ставки НБУ поможет в борьбе с растущей инфляцией – эксперт

11:28

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

11:11

Во Львовской области двое детей попали в реанимацию после укусов змей Видео

11:03

Сделка по СП-2 и требование Украины: у Зеленского заявили о поддержке Берлином инициативы Киева Видео

10:56

Звезда сериала "Лучше звоните Солу" потерял сознание и был срочно госпитализирован

10:56

"Нет стереотипам": в одной из киевских квартир заметили украшенную новогоднюю елку

10:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

10:26

Кравчуку стало хуже: экс-президент не может самостоятельно дышать - СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять