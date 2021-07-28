Как жить дольше: лучший вид жира для снижения риска инсульта

Высокое потребление насыщенных жиров было связано с более низким риском инсульта.
Согласно исследованию, опубликованному в The Lancet, более высокое потребление определенного типа жиров было связано с более низким риском инсульта - серьезного опасного для жизни состояния здоровья.
Ассоциация инсульта описала инсульт как "мозговую атаку", которая возникает, когда кровоснабжение органа прекращается, что приводит к гибели клеток мозга.
В ходе анализа исследования ученые изучили рацион питания 135 335 человек в возрасте от 35 до 70 лет за семилетний период.
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За время наблюдения было зарегистрировано 5 796 случаев смерти и 4 784 серьезных сердечно-сосудистых заболевания.
Более высокое потребление углеводов было связано с повышенным риском смерти от всех причин, кроме сердечно-сосудистых заболеваний.
"Более высокое потребление насыщенных жиров было связано с более низким риском инсульта", - отметили исследователи.
Что такое насыщенные жиры?
Национальная служба здравоохранения предостерегает от чрезмерного потребления насыщенных жиров, которые можно найти в:
- Жирные куски мяса
- Мясные продукты, в том числе колбасы и пироги
- Сливочное масло, топленое масло и сало
- Сыр, особенно твердый сыр, такой как чеддер
- Сливки, сметана и мороженое
- Немного пикантных закусок, например сырных крекеров и попкорна
- Шоколадные кондитерские изделия
- Печенье, торты и выпечка
- Пальмовое масло
- Кокосовое масло и кокосовый крем
"Слишком много жиров в вашем рационе, особенно насыщенных жиров, может повысить уровень холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний", - пояснили в NHS.
Так почему это исследование показало обратную связь между насыщенными жирами и инсультом?
"Небольшое количество жира - важная часть здорового, сбалансированного питания", - добавили в NHS.
А насыщенные жиры можно найти в маслах, которые также содержат ненасыщенные жиры.
Ненасыщенные жиры считаются более полезными для здоровья, чем насыщенные жиры, которые можно найти в растительных и рыбных маслах.
"Жир - это источник незаменимых жирных кислот, которые организм не может производить сам", - добавили в NHS.
Потребление небольшого количества жира может помочь организму усваивать витамины, поэтому он имеет свои преимущества для здоровья.
Чтобы быть конкретным, потребление жиров может помочь усвоению:
- Витамин А
- Витамин Д
- Витамин Е.
Национальная служба здравоохранения добавила: "Эти витамины жирорастворимы, а это значит, что они могут усваиваться только с помощью жиров".
Жиры обладают высоким содержанием энергии: один грамм жира - каким бы он ни был - равен девяти калориям (37 кДж).
Хотя исследования показывают, что насыщенные жиры могут снизить риск инсульта, вполне вероятно, что этот тип жира потреблялся в составе полезных масел, содержащих как насыщенные, так и ненасыщенные жиры.
По данным NHS, большинство людей в Великобритании в настоящее время едят слишком много насыщенных жиров.
В рекомендациях NHS говорится, что "мужчинам не следует употреблять более 30 г насыщенных жиров в день".
Что касается женщин, им "не следует употреблять больше 20 г насыщенных жиров в день", а детям - еще меньше.
Обратите внимание на продукты в супермаркете с пометкой "с низким содержанием жира", которые могут содержать много жира по сравнению с рекомендованными рекомендациями.
Кроме того, иногда жир заменяют сахаром, что может быть вредным для здоровья.