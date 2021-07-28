Как жить дольше: лучший вид жира для снижения риска инсульта

Потребление небольшого количества жира может помочь организму усваивать витамины / tominsup / Flickr

Согласно исследованию, опубликованному в The Lancet, более высокое потребление определенного типа жиров было связано с более низким риском инсульта - серьезного опасного для жизни состояния здоровья.

Ассоциация инсульта описала инсульт как "мозговую атаку", которая возникает, когда кровоснабжение органа прекращается, что приводит к гибели клеток мозга.

В ходе анализа исследования ученые изучили рацион питания 135 335 человек в возрасте от 35 до 70 лет за семилетний период.

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За время наблюдения было зарегистрировано 5 796 случаев смерти и 4 784 серьезных сердечно-сосудистых заболевания.

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Более высокое потребление углеводов было связано с повышенным риском смерти от всех причин, кроме сердечно-сосудистых заболеваний.

"Более высокое потребление насыщенных жиров было связано с более низким риском инсульта", - отметили исследователи.

Что такое насыщенные жиры?

Национальная служба здравоохранения предостерегает от чрезмерного потребления насыщенных жиров, которые можно найти в:

Жирные куски мяса

Мясные продукты, в том числе колбасы и пироги

Сливочное масло, топленое масло и сало

Сыр, особенно твердый сыр, такой как чеддер

Сливки, сметана и мороженое

Немного пикантных закусок, например сырных крекеров и попкорна

Шоколадные кондитерские изделия

Печенье, торты и выпечка

Пальмовое масло

Кокосовое масло и кокосовый крем

"Слишком много жиров в вашем рационе, особенно насыщенных жиров, может повысить уровень холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний", - пояснили в NHS.

Так почему это исследование показало обратную связь между насыщенными жирами и инсультом?

"Небольшое количество жира - важная часть здорового, сбалансированного питания", - добавили в NHS.

А насыщенные жиры можно найти в маслах, которые также содержат ненасыщенные жиры.

Ненасыщенные жиры считаются более полезными для здоровья, чем насыщенные жиры, которые можно найти в растительных и рыбных маслах.

"Жир - это источник незаменимых жирных кислот, которые организм не может производить сам", - добавили в NHS.

Потребление небольшого количества жира может помочь организму усваивать витамины, поэтому он имеет свои преимущества для здоровья.

Чтобы быть конкретным, потребление жиров может помочь усвоению:

Витамин А

Витамин Д

Витамин Е.

Национальная служба здравоохранения добавила: "Эти витамины жирорастворимы, а это значит, что они могут усваиваться только с помощью жиров".

Жиры обладают высоким содержанием энергии: один грамм жира - каким бы он ни был - равен девяти калориям (37 кДж).

Хотя исследования показывают, что насыщенные жиры могут снизить риск инсульта, вполне вероятно, что этот тип жира потреблялся в составе полезных масел, содержащих как насыщенные, так и ненасыщенные жиры.

По данным NHS, большинство людей в Великобритании в настоящее время едят слишком много насыщенных жиров.

В рекомендациях NHS говорится, что "мужчинам не следует употреблять более 30 г насыщенных жиров в день".

Что касается женщин, им "не следует употреблять больше 20 г насыщенных жиров в день", а детям - еще меньше.

Обратите внимание на продукты в супермаркете с пометкой "с низким содержанием жира", которые могут содержать много жира по сравнению с рекомендованными рекомендациями.

Кроме того, иногда жир заменяют сахаром, что может быть вредным для здоровья.