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Как жить дольше: лучший продукт для снижения риска заболеваний и увеличения продолжительности жизни

9 сентября 2021, 13:26

Какой продукт является одним из самых здоровых, когда речь идет о снижении риска заболеваний и увеличении продолжительности жизни?

Долголетие_руки_старение_здоровье
Долголетие_руки_старение_здоровье / Pixabay

Эксперты в области здравоохранения утверждают, что долголетие определяется вашими генами.

Но наряду с этим важна пища, которую вы потребляете. Фактически, было сказано, что это может определить до 80 процентов вашей продолжительности жизни.

Имея это в виду, какой продукт является одним из самых здоровых, когда речь идет о снижении риска заболеваний и увеличении продолжительности жизни?

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Сара Брюэр, медицинский директор Healthspan и автор книги "Живи дольше, выгляди моложе" говорила эксклюзивно с Express.co.uk, чтобы обсудить продукты питания и долголетие, и сказала: "По данным Управления национальной статистики, более полумиллиона человек в Великобритании возраст как минимум 90 лет, а число долгожителей увеличилось на 72 процента за последние десять лет.

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"Итак, что вы можете сделать, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь?

"Хотя все знают обычные советы о том, как не курить и поддерживать здоровый вес, есть несколько менее известных подходов, которые также помогут вам изящно стареть".

В последние годы большое внимание уделяется так называемым голубым зонам - пяти регионам мира, где проживают одни из самых здоровых людей, которые постоянно доживают до возраста более 100 лет.

В этих регионах упор делается на средиземноморскую диету.

Этот тип диеты - это модель питания, которая обычно способствует увеличению продолжительности жизни.

Один из основных продуктов средиземноморской диеты - жирная рыба, в том числе лосось.

По словам доктора Брюера, рыбий жир омега-3 уменьшает воспаление и оказывает антивозрастное действие практически на все части тела, включая глаза, суставы, кровообращение, сердце и мозг.

Она добавила: "У населения с высоким потреблением жирной рыбы меньше сердечных заболеваний, высокого кровяного давления, инсульта и воспалительных заболеваний, чем у людей с низким потреблением жирной рыбы, и поэтому они, как правило, живут дольше.

"Жирная рыба - важный компонент средиземноморской, японской и инуитской диет - трех способов питания, которые связаны с более низким риском сердечных заболеваний.

"Ученые, пишущие в British Medical Journal, предсказали, что регулярное употребление семи суперпродуктов может увеличить продолжительность жизни на шесть с половиной лет для мужчин и на пять лет для женщин, включая употребление порции рыбы (114 г) четыре раза в неделю.

"Если вы не любите рыбу, хорошей альтернативой будут добавки с рыбьим жиром омега-3".

Лосось является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые, как было доказано, снижают риск аномального сердцебиения, снижают уровень триглицеридов, замедляют рост закупоривающих артерии жировых отложений и снижают кровяное давление.

Есть также свидетельства того, что омега-3 могут быть "пищей для мозга", поскольку они могут снизить риск деменции и снижения когнитивных функций.

Большая часть жирной рыбы богата омега-3, но лосось является особенно питательной и здоровой пищей, поскольку в нем мало потенциально токсичного загрязнителя - ртути.

Доктор Брюер перечисляет другие свои советы по снижению риска заболеваний и увеличению продолжительности жизни:

  • Ешьте больше бобов
  • Перейдите на оливковое масло
  • Пейте больше чая
  • Ешьте яблоко в день
  • Ешьте меньше соли
  • Полдник на орехах
  • Придерживайтесь более растительной диеты
  • Ешьте больше чеснока
  • Наслаждайтесь бокалом вина
  • Принимайте глюкозамин
  • Выберите темный шоколад
  • Уменьшите количество соли
  • Получите достаточно магния
  • Ешьте больше грибов рейши
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