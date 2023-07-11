Как жарить молодую картошку: способ, после которого добавки захочется всем

Сезон молодой картошки любят многие украинцы. Со вкусом этого овоща практически ничего не может сравниться. Однако есть его можно не только в вареном и запеченном виде. Мы расскажем, как надо жарить картошку, чтобы наслаждаться вкусом и радовать близких.
Как резать молодую картошку для жарки
Многие люди уверенны, что нарезка молодой картошки отличается от нарезки обычной, однако это не так. Как и в случае с обычной картошкой, её необходимо нарезать той формой - которая вам нравится, а лучше - полукругом или кружочком.
Как жарить молодую картошку
Для того, чтобы правильно пожарить картошку, добавьте в сковороду оливковое масло и разогрейте его на среднем огне. Затем добавьте в масло измельченный чеснок и обжарьте, помешивая на протяжении 30 секунд. Затем можно добавить заранее подготовленный картофель
Сколько жарят молодую картошку
Время приготовления молодого картофеля значительно отличается от обычного. После того, как вы добавил его в масло и перемешали с травами, хватит 8 минут для полной готовности, приятного золотистого цвета и нежного вкуса.
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