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Как жарить молодую картошку: способ, после которого добавки захочется всем

Елизавета Бельмас
11 июля 2023, 14:30 обновлено 11 июля, 14:50
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Главред расскажет, как резать молодую картошку для жарки, чтобы вкус порадовал.
Как жарить молодую картошку
Как жарить молодую картошку / коллаж: Главред, фото: скриншот

Сезон молодой картошки любят многие украинцы. Со вкусом этого овоща практически ничего не может сравниться. Однако есть его можно не только в вареном и запеченном виде. Мы расскажем, как надо жарить картошку, чтобы наслаждаться вкусом и радовать близких.

Как резать молодую картошку для жарки

Многие люди уверенны, что нарезка молодой картошки отличается от нарезки обычной, однако это не так. Как и в случае с обычной картошкой, её необходимо нарезать той формой - которая вам нравится, а лучше - полукругом или кружочком.

Как жарить молодую картошку

Для того, чтобы правильно пожарить картошку, добавьте в сковороду оливковое масло и разогрейте его на среднем огне. Затем добавьте в масло измельченный чеснок и обжарьте, помешивая на протяжении 30 секунд. Затем можно добавить заранее подготовленный картофель

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Сколько жарят молодую картошку

Время приготовления молодого картофеля значительно отличается от обычного. После того, как вы добавил его в масло и перемешали с травами, хватит 8 минут для полной готовности, приятного золотистого цвета и нежного вкуса.

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