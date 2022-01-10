Как зеленый и черный чаи влияют на давление - новое открытие ученых / УНИАН

Соединения зеленого и черного чая активируют белки ионных каналов в стенках кровеносных сосудов, и, таким образом, их расслабляют. Результаты такого исследования ученых из Дании и США опубликованы в журнале Cellular Physiology and Biochemistry.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Копенгагенского университета установили, что два флавоноидных соединения катехинового типа — эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат, — которые были обнаружены в чае, активировали определенный тип белка ионного канала под названием KCNQ5, который позволяет ионам калия диффундировать из клеток стенок кровеносных сосудов. И таким образом уменьшает клеточную возбудимость.

Данные соединения содержатся в растении Camellia sinensis, из листьев которого производят и черный, и зеленый чаи (которые различаются только по степени ферментации).

Поскольку KCNQ5 находится в гладких мышцах, выстилающих кровеносные сосуды, то его активация катехинами чая способствует расширению кровеносных сосудов и уменьшению кровяного давления. Это открытие, считают ученые, объясняет антигипертензивные свойства чая и может привести к разработке новых препаратов для снижения артериального давления.

Читайте такжеЧто делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиолога

Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.