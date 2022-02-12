УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как завоевать доверие ребенка: 10 ключевых правил, о которых все забывают

12 февраля 2022, 02:49

Родителям нужно с раннего возраста закладывать фундамент, на котором будет построено доверие ребенка.

false
Как завоевать доверие ребенка/ 1zoom.ru, коллаж Главред

Доверие – это очень тонкая материя, и выстроить ее в семье бывает непросто. Особенно, если вы пытаетесь завоевать доверие ребенка. Однако ваши усилия со временем будут вознаграждены, и вы увидите, насколько атмосфера у вас дома улучшится.

Налаживать доверительные отношения с ребенком стоит начинать с раннего возраста. И пока ваш малыш будет расти, вы можете работать над тем, чтобы такие отношения в семье только развивались и укреплялись.

Но помните, что этот процесс двусторонний – вы так же должны доверять ребенку, как и он вам. Это поможет уменьшить до минимума количество ссор в семье и избежать чрезмерно строгого воспитания, которое не скажется хорошо на психике вашего ребенка.

Главред собрал 10 основных правил, которые помогут завоевать доверие ребенка.

Реклама

1. Слушайте своего ребенка

Не только в буквальном смысле слова "слушать", а в смысле "понимать глубинный смысл". Старайтесь по-настоящему понять, что ребенок пытается вам сказать, и что часто скрывается между строк.

Например, если ваша дочь или сын говорят вам "Мама/ папа, я ненавижу тебя!", она не обязательно чувствует к вам именно это. За такими громкими фразами ребенок просто часто прячет свою обиду и пытается сказать что-то типа "Я злюсь за то, что ты заставляешь меня ходить в школу/мыть посуду и тому подобное".

Попробуйте открыто поговорить с вашим ребенком и понять, что он чувствует на самом деле. И слушайте его внимательно, как взрослого.

2. Используйте зрительный контакт

Зрительный контакт помогает сделать разговор более открытым и наладить доверительные отношения. Когда говорите с ребенком, наклонитесь и осторожно смотрите ему в глаза – пусть он видит, что вы искренни и откровенны с ним.

3. Будьте честны

Конечно, вы сами выбираете, насколько быть откровенными со своим ребенком в зависимости от его возраста, ведь не на все темы с ним можно поговорить, как со взрослым. Однако если вы попытаетесь быть с ним максимально честными, вы сможете быстрее завоевать доверие – и удивитесь, насколько легко такая связь сформируется сама, без дополнительных усилий.

Возьмите себе за правило не прибегать ко "лжи ради блага". Если что-то вашему ребенку еще нельзя знать из-за слишком малого возраста – просто не говорите ему, главное не используйте откровенную ложь.

4. Установите распорядок и ограничения

Четкий распорядок дня и определенные ограничения (например, на время сидения за гаджетами) станут вашей "палочкой выручалочкой". Если вы заранее не согласуете с ребенком такие правила, в какой-то момент вы окажетесь между двумя огнями: забрать у ребенка гаджет и отправить спать в позднее время, пошатнув таким образом его доверие к вам, или позволить сидеть за телефоном пол ночи, чтобы только это доверие сохранить.

Если у вас будут установлены четкие границы, вы всегда сможете сказать: "Ну, мы же договаривались" или "Если бы у нас было в запасе лишних 15 минут – но нет, иначе мы опоздаем с другими делами".

5. Умейте признавать свои ошибки

Идеальных родителей не существует. Ребенок имеет право знать, что и вы иногда ошибаетесь. Если вы ошиблись, просто попросите прощения и дайте понять, как вам жаль. Тогда у ребенка будет формироваться чувство справедливости и понимание, что ничего страшного нет в признании ошибок. Это один из лучших способов установить доверительные отношения с детьми.

6. Не давайте обещаний

Лучше избегать обещаний, а особенно тех, которые вытекают спонтанно и продиктованы мгновенными эмоциями. Часто возникают ситуации, когда приходится менять планы. Если вы не будете ребенку твердо что-то обещать, легче будет объяснить, почему пришлось пойти на такой шаг.

Если же пообещаете, не ждите, что на него подействуют ваши "серьезные взрослые аргументы" – любое отступление от того, на что рассчитывал ребенок, будет камнем, который полетит в непрочную башню доверия. Поэтому пообещав, нужно будет выполнить. Будьте надежными родителями.

7. Избегайте критики на людях

Что бы ни случилось, все воспитательные процессы лучше перенести на домашнюю территорию. Не устраивайте ребенку разборок, например, в гостях или в школе. Хрупкая психика еще больше пострадает, если вы будете критиковать или ругать за что-то вашу дочь или сына на глазах других людей – тогда доверие ребенка к вам точно будет разрушено.

8. Будьте образцом для подражания

Лучшее воспитание детей – это показывать им свой пример. Не забывайте, что дети моделируют и подражают поведению родителей. Поэтому показывайте им ту модель поведения, которую вы хотели бы, чтобы они усвоили и повторяли.

К тому же таким образом вы сможете завоевать доверие ребенка, показывая ему, что сами на практике выполняете всё то, чему учите его на словах.

9. Покажите ребенку, что вы ему доверяете

Как мы уже упоминали ранее, доверие – это двусторонний процесс. Покажите ребенку, что и вы также в определенных ситуациях можете на него положиться и рассчитываете на его поддержку. Попробуйте поручать ему небольшие дела по дому – например, помыть посуду или помочь вам готовить. И относитесь снисходительно ко всем ошибкам, которые будет допускать ребенок во время выполнения этих заданий – даже если он побьет тарелку или испортит какие-то продукты в процессе готовки.

10. Уважайте личные границы вашего ребенка

Доверие также предполагает то, что вы должны уважать право вашего ребенка на конфиденциальность некоторых вопросов (за исключением тех ситуаций, когда нужно экстренно вмешаться, или когда ваш ребенок нуждается в помощи и не хочет/ боится об этом попросить).

Иногда ребенок не хочет всё рассказывать родителям, поэтому не настаивайте, если в какой-то раз он не захочет говорить с вами о школе или говорить, как прошло первое свидание. Если ничего плохого не происходит, то позвольте ребенку иметь ту часть жизни, которая будет отделена от вас. Таким образом легче будет построить доверительные отношения.

Вас также может заинтересовать:

viber
ребенок подростки
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2022: Козерогам – опасность на дороге, Львам – судьбоносная встречаГороскоп на сегодня, 10 февраля 2022: Козерогам – опасность на дороге, Львам – судьбоносная встреча Календарь 2022: как и когда отдыхает УкраинаКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина Март может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022Март может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022 Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой кушФинансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой куш Рыбные отходы лучше не выбрасывать: как приготовить удобрение, от которого цветы будут в восторгеРыбные отходы лучше не выбрасывать: как приготовить удобрение, от которого цветы будут в восторге
03:15

Ученые назвали самый лучший хлеб для похудения

02:49

Как завоевать доверие ребенка: 10 ключевых правил, о которых все забывают

02:13

Есть ли "суперпродукты", которые могут укрепить иммунитет - ответ ученых

02:04

Даша Астафьева засветила возбужденные соски в горячем бикини

01:46

Какие продукты могут помочь в похудении - ответ терапевта

Реклама
01:14

Собака нарисовала картин на 20 тысяч долларов

00:51

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – врагиВидео

11 февраля, пятница
23:53

Зеленский ввел в действие санкции против телеканала Наш, который прекратил вещание

23:20

"Информационная атака": в МИД РФ отреагировали на новости о вторжении в Украину

22:59

Белый дом сообщил о новом разговоре Байдена с Путиным: в Кремле назвали дату

22:35

Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей актуально

22:33

США снова отправят в Польшу войска, чтобы "успокоить" союзников по НАТОВидео

22:25

Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину, уже известна дата - The GuardianВидео

22:18

США призвали американцев покинуть Украину в течении 48 часовВидео

22:08

Сразу восемь стран призвало своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы вторжения РоссииВидео

21:49

Без угля, зерна и с миллиардными убытками: чем грозит экономике Украины блокада портовмнение

21:39

Россия может напасть на Украину во время Олимпиады - СелливанВидео

21:23

"Не было сил терпеть": на Одещине многодетная мать топором зарубала мужа-тирана

21:16

"Медики ничего не сделали": на Закарпатье скончалась беременная, мать винит врачейВидео

Реклама
21:05

"Круги наматывал неподалеку": в ДТП с кортежем Ярославского нашли несостыковкуВидео

20:53

"Есть другие пути поставок": Данилов высказался об эмбарго от Лукашенко

20:23

Зеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желаниеВидео

19:57

Убил отверткой, а обезглавленное тело закопал: свекор расправился с бывшей невесткой на Харьковщине

19:56

Израиль срочно вывозит семьи дипломатов из КиеваВидео

19:26

Санкции, тероборона и блокада морей: итоги заседания СНБО в ХарьковеВидео

19:19

СНБО ввел санкции против телеканала Наш

19:07

Камалия развела на деньги своего стилиста: мать певицы прокомментировала скандал

18:56

В Минцифре признались, почему реестры МВД до 2015 года велись на "языке агрессора"

18:42

В планы программы президента Зеленского "Большая стройка" на 2022 год включили 715 объектов

18:40

Названы новые ведущие 2 сезона шоу Липсинк батл на канале 1+1Видео

18:27

Россия заверила Британию, что "не намерена вторгаться в Украину"

18:27

Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектомФото

18:24

Государство поможет медучреждениям, которые не в состоянии платить врачам повышенную зарплату - ОП

18:08

"Не похожа на себя": сеть поразило архивное видео с 15-летней блондинкой Дорофеевой

17:59

Разведка США намеренно сообщала о риске вторжения РФ в Украину, чтобы сдержать Путина - CNNВидео

17:56

Ведущий Орла и Решки попал в серьезное ДТП - есть жертвы

17:20

России надо дать возможность феерически проигратьмнение

17:19

Киеву грозит свержение правительства - СтолтенбергВидео

17:09

Главный коммунист России загремел в больницу вслед за Жириновским: что известно об их состоянии

Реклама
17:00

55-летняя Сальма Хайек показала идеальные ягодицы в мокрых трусиках

16:53

Украина дала Кремлю 48 часов на предоставление информации о военной деятельности у границВидео

16:48

Лунный календарь стрижек на март 2022: фартовые дни для новой прически и окрашивания

16:40

6 лет скрывала смерть матери ради соцвыплат: в Хмельницком осудили мошенницу

16:32

Далеко до конца пандемии: в ВОЗ спрогнозировали новые мутации штаммов COVID-19Видео

15:59

Украинцы смогут сэкономить на отоплении до 60%: Зеленский анонсировал новую программу

15:55

Украина в Берлине отказалась от главного требования РФ о переговорах с боевикамиВидео

15:33

Личное обязательство: суд оставил меру пресечения Петру ПорошенкоВидео

15:26

Что подарить на 14 февраля: идеи подарков любимому мужчине, детям и подруге

15:22

Еще одна многоэтажка Киева перешла на дрова: в чем проблемаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять