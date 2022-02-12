Как завоевать доверие ребенка: 10 ключевых правил, о которых все забывают

Как завоевать доверие ребенка/ 1zoom.ru, коллаж Главред

Доверие – это очень тонкая материя, и выстроить ее в семье бывает непросто. Особенно, если вы пытаетесь завоевать доверие ребенка. Однако ваши усилия со временем будут вознаграждены, и вы увидите, насколько атмосфера у вас дома улучшится.

Налаживать доверительные отношения с ребенком стоит начинать с раннего возраста. И пока ваш малыш будет расти, вы можете работать над тем, чтобы такие отношения в семье только развивались и укреплялись.

Но помните, что этот процесс двусторонний – вы так же должны доверять ребенку, как и он вам. Это поможет уменьшить до минимума количество ссор в семье и избежать чрезмерно строгого воспитания, которое не скажется хорошо на психике вашего ребенка.

Главред собрал 10 основных правил, которые помогут завоевать доверие ребенка.

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1. Слушайте своего ребенка

Не только в буквальном смысле слова "слушать", а в смысле "понимать глубинный смысл". Старайтесь по-настоящему понять, что ребенок пытается вам сказать, и что часто скрывается между строк.

Например, если ваша дочь или сын говорят вам "Мама/ папа, я ненавижу тебя!", она не обязательно чувствует к вам именно это. За такими громкими фразами ребенок просто часто прячет свою обиду и пытается сказать что-то типа "Я злюсь за то, что ты заставляешь меня ходить в школу/мыть посуду и тому подобное".

Попробуйте открыто поговорить с вашим ребенком и понять, что он чувствует на самом деле. И слушайте его внимательно, как взрослого.

2. Используйте зрительный контакт

Зрительный контакт помогает сделать разговор более открытым и наладить доверительные отношения. Когда говорите с ребенком, наклонитесь и осторожно смотрите ему в глаза – пусть он видит, что вы искренни и откровенны с ним.

3. Будьте честны

Конечно, вы сами выбираете, насколько быть откровенными со своим ребенком в зависимости от его возраста, ведь не на все темы с ним можно поговорить, как со взрослым. Однако если вы попытаетесь быть с ним максимально честными, вы сможете быстрее завоевать доверие – и удивитесь, насколько легко такая связь сформируется сама, без дополнительных усилий.

Возьмите себе за правило не прибегать ко "лжи ради блага". Если что-то вашему ребенку еще нельзя знать из-за слишком малого возраста – просто не говорите ему, главное не используйте откровенную ложь.

4. Установите распорядок и ограничения

Четкий распорядок дня и определенные ограничения (например, на время сидения за гаджетами) станут вашей "палочкой выручалочкой". Если вы заранее не согласуете с ребенком такие правила, в какой-то момент вы окажетесь между двумя огнями: забрать у ребенка гаджет и отправить спать в позднее время, пошатнув таким образом его доверие к вам, или позволить сидеть за телефоном пол ночи, чтобы только это доверие сохранить.

Если у вас будут установлены четкие границы, вы всегда сможете сказать: "Ну, мы же договаривались" или "Если бы у нас было в запасе лишних 15 минут – но нет, иначе мы опоздаем с другими делами".

5. Умейте признавать свои ошибки

Идеальных родителей не существует. Ребенок имеет право знать, что и вы иногда ошибаетесь. Если вы ошиблись, просто попросите прощения и дайте понять, как вам жаль. Тогда у ребенка будет формироваться чувство справедливости и понимание, что ничего страшного нет в признании ошибок. Это один из лучших способов установить доверительные отношения с детьми.

6. Не давайте обещаний

Лучше избегать обещаний, а особенно тех, которые вытекают спонтанно и продиктованы мгновенными эмоциями. Часто возникают ситуации, когда приходится менять планы. Если вы не будете ребенку твердо что-то обещать, легче будет объяснить, почему пришлось пойти на такой шаг.

Если же пообещаете, не ждите, что на него подействуют ваши "серьезные взрослые аргументы" – любое отступление от того, на что рассчитывал ребенок, будет камнем, который полетит в непрочную башню доверия. Поэтому пообещав, нужно будет выполнить. Будьте надежными родителями.

7. Избегайте критики на людях

Что бы ни случилось, все воспитательные процессы лучше перенести на домашнюю территорию. Не устраивайте ребенку разборок, например, в гостях или в школе. Хрупкая психика еще больше пострадает, если вы будете критиковать или ругать за что-то вашу дочь или сына на глазах других людей – тогда доверие ребенка к вам точно будет разрушено.

8. Будьте образцом для подражания

Лучшее воспитание детей – это показывать им свой пример. Не забывайте, что дети моделируют и подражают поведению родителей. Поэтому показывайте им ту модель поведения, которую вы хотели бы, чтобы они усвоили и повторяли.

К тому же таким образом вы сможете завоевать доверие ребенка, показывая ему, что сами на практике выполняете всё то, чему учите его на словах.

9. Покажите ребенку, что вы ему доверяете

Как мы уже упоминали ранее, доверие – это двусторонний процесс. Покажите ребенку, что и вы также в определенных ситуациях можете на него положиться и рассчитываете на его поддержку. Попробуйте поручать ему небольшие дела по дому – например, помыть посуду или помочь вам готовить. И относитесь снисходительно ко всем ошибкам, которые будет допускать ребенок во время выполнения этих заданий – даже если он побьет тарелку или испортит какие-то продукты в процессе готовки.

10. Уважайте личные границы вашего ребенка

Доверие также предполагает то, что вы должны уважать право вашего ребенка на конфиденциальность некоторых вопросов (за исключением тех ситуаций, когда нужно экстренно вмешаться, или когда ваш ребенок нуждается в помощи и не хочет/ боится об этом попросить).

Иногда ребенок не хочет всё рассказывать родителям, поэтому не настаивайте, если в какой-то раз он не захочет говорить с вами о школе или говорить, как прошло первое свидание. Если ничего плохого не происходит, то позвольте ребенку иметь ту часть жизни, которая будет отделена от вас. Таким образом легче будет построить доверительные отношения.

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