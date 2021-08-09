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Как заставить себя похудеть, если нет мотивации: эксперты спешат на помощь

9 августа 2021, 05:02

Порой даже самые целеустремленные люди теряют запал и бросают все на полпути. Люди, которые стремятся скинуть вес – не исключение.

Усталость
Где найти мотивацию и похудеть / Andrezza Haddaway / Flickr

Похудение – дело непростое, и если кто-то говорит, что это легко, то или лжет, или не пробовал. И в этом процессе всегда найдутся подводные камни. Один из них – где взять внутренние силы и как не останавливаться на достигнутом.

Для того чтобы этого не произошло, следует запастись силами и найти мотивацию. Как это сделать – рассказала украинская спортсменка, профессиональный тренер, а также известный эксперт по похудению Анита Луценко у себя в Инстаграм.

Как найти мотивацию

  • Разбей большую цель на маленькие – это позволит чаще видеть результаты и вдохновляться.
  • Хвали себя за любые достижения и победы, даже если они незначительные.

Простояла в планке на 15 секунд дольше, чем вчера? Гордость! Вместо 2 конфет съела 1? Молодец же! – подчеркнула тренер.

  • Соревнуйся с собой. Нужно сравнивать себя не с другими, а с той, какой ты была вчера, ведь сегодня ты знаешь и умеешь больше.
  • Будь ближе к тем, кто тебя мотивирует и вдохновляет. С единомышленниками гораздо проще добиться результат и достичь цели.
Упражнения
Для того чтобы достичь результата, нужна правильная мотивация / Pixabay
  • Держи цель перед глазами: заставка на телефоне, стикер-надпись на рабочем столе — мозг видит напоминание и влючается в работу
  • Вводи новые привычки: утренняя зарядка, вечерние прогулки, подняться пешком вместо лифта. Каждый день пробуй новое.
  • Всегда ищи радость в том, что делаешь. Не нравится бег? Попробуй танцы.

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Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась несколькими приемами, как разнообразить рацион, если вы хотите питаться правильно.

похудение Анита Луценко диетолог
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