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Как заставить ребенка учиться: главные правила и важные советы

30 июля 2022, 08:30

Что важно знать родителям - как заставить ребенка учиться если он не хочет.

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Как заставить ребенка учиться если он не хочет / ua.depositphotos.com

Наверное, любые родители рано или поздно сталкиваются с неожиданной проблемой. Их любимое чадо наотрез отказывается учиться. В это связи возникает вопрос: как заставить ребёнка учиться?

Попробуем ответить на вопрос, как сделать так чтобы у ребенка появился интерес к учебе? Наверно, приложив определенные усилия, вы сможете добиться результата. Однако стоит ли действовать через силу? Психологи говорят, что так поступать не стоит. Даже получив сиюминутный результат, вы можете навредить в дальнейшем и отобьете у ребенка охоту учиться еще больше.

Есть ли выход, как пробудить у ребенка тягу к знаниям и не навредить его психике? Специалисты говорят о том, что в этом вопросе важно выбрать и создать у ребенка правильную мотивацию для учебы. При этом важно, чтобы ребенок понимал, что чего ему образование – оно станет надежным заделом для получения профессии, которая поможет себя обеспечивать.

Чтобы создать мотивацию нужно понимать зачем это ему нужно. Что ребенок получит благодаря учебе. Например, сможет в будущем получить профессию, о которой мечтает. А без образования у него не будет никакой профессии вообще и не сможет зарабатывать себе на жизнь.

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Как заставить ребенка ходить в школу / УНИАН

Отметим, что для побуждения желания учебы важно понять причину, почему ребенок отказывается это делать. Это может стать ключом для решения проблемы в будущем.

Уясним для себя сразу, что одинаковых рецептов для всех детей не бывает. Причины в каждой семье могут быть разные и докопаться до истины зачастую удается лишь специалистам. В то же время задавайте себе сами вопрос, а все ли зависит только от ребенка и нет ли в этом доли вины родителей, родственников и окружающих взрослых?

Не редко ребенок теряет интерес к учебе из-за того, что программа для него становиться слишком простой. Зачастую родители так натаскивают ребенка еще до школы, а также стимулируют дополнительное образование, что школьнику становится попросту неинтересно. Выход есть, постарайтесь расширять рамки образовательной программы и в этом помощь педагогов просто необходима. Пусть ребенок займется поиском новой, дополнительной информации, побуждайте его становиться первопроходцем. Важно запомнить, что в случае ускоренной подготовки ребенка к школе, результат может быть противоположным, у школьника может попросту пропасть желание учиться.

Специалисты говорят, что лучший способ пробудить интерес к учебе – заинтересовать ребенка, а не заставлять учиться. Попробуйте поэкспериментировать – предложите ребенку такие задания, которые смогут пробудить у него позитив, любопытство и пытливость. Не лишним здесь будет включить немного безобидного юмора. С веселой улыбкой на лице получать новые знания гораздо интереснее и приятнее.

Обратите внимание, что изначально ставя перед ребенком трудные задачи, вы можете отпугнуть его. Поэтому начните с задачек попроще. Ребенок обретет уверенность в себе и после этого легче возьмется за задачи чуть сложнее. Предлагайте ребенку помощь в сложных вариантах, нот не делайте все за него. Не забывайте хвалить ребенка за успехи, так у него появится уверенность.

Нередко причина нежелания учиться – напряженные отношения внутри учебного коллектива. Особенно трудно справиться с этим ребенку в начальных классах. Ваша задача поддержать ребенка и в случае необходимости найти решение с помощью педагогов, а также с другими учениками. Лишь не стоит переводить решение проблемы в скандалы и ссоры. В случае, если ребенок не пускает вас в свой школьный мир не настаивайте, а просто помогите мягким советом и словами поддержки.

мова, язык, учебник
Как мотивировать ребенка учиться советы психолога

Зачастую причиной нежелания учиться у ребенка могут стать завышенные требования родителей. Они нередко требуют от своего чада только максимальных оценок. Важно понять настрой и возможности вашего ребенка и в случае необходимости немного "сбавить обороты" и ограничиться разумной достаточностью, ведь ребенку многое может быть просто не под силу. Помните также о том, что у любого даже взрослого, не говоря о детях есть право на ошибку, за которые не стоит ругать, но важно правильно мотивировать на их исправление.

Всегда обращайте внимание на то, как ваш ребенок преодолевает препятствия и трудности. Научиться этому в детстве – залог успешного будущего в дальнейшем. "Защищать" ребенка от любых трудностей – не самое правильное решение. Лучше помочь их преодолеть постепенно. Однако не переусердствуйте с помощью, пусть ребенок видит, что вы рядом, но стремиться решать задачи сам. И не скупитесь на похвалу при правильном решении задач.

Не упускайте из виду то, что нередко ребенку из-за большого массива предоставляемой информации бывает трудно запомнить весь предмет. Нередко возникают пробелы в знаниях, информация, полученная ранее, просто забывается. А это влечет за собой возникновения проблем с обучением в геометрической прогрессии. Здесь придется заняться восполнением пробелов в знаниях, повторение пройденного. Не последнюю роль в помощи при этом могут сыграть учителя и репетиторы.

Родителям важно помнить о том, что мгновенных, сиюминутных результатов ждать вряд ли стоит. Даже если вы придерживаетесь основных рекомендаций, потребуется определенное время, чтобы ваши усилия дали заметные плоды.

Каникулы, школа
Как заставить ребенка учиться если он не хочет / dzerkalo.media

Как мотивировать ребенка учиться: главные правила

  • Не забывайте говорить ребенку слова похвалы за его пусть и незначительные успехи, но не переусердствуйте;
  • Если допускаются ошибки, то не ругайте, а поддержите и мотивируйте на поиск решения и их исправление;
  • За то, что ребенок учиться не стоит его задаривать, ведь посещение школы – естественный и обязательный процесс;
  • Старайтесь приучать свое чадо тому, что посещение и учеба в школе – это его зона ответственности;
  • Не становитесь для ребенка источником проблем: если видите, что вы требуете слишком многого – лучше сделайте шаг назад;
  • Не забывайте, что помощь специалиста-репетитора может стать эффективной, если ребенку трудно дается какой-либо предмет;
  • Обращайте внимание ребенка на то, если ему удается решать проблемы самостоятельно, ведь рассмотрев положительные изменения вы повысите мотивацию;
  • Попробуйте стать для ребенка примером положительных изменений и не забывайте про слова поддержки и соответствующие действия;
  • Полезным будет обращать внимание ребенка на его хорошие и особенные качества, а также не забывайте брать в расчет стремления и желания самого ребенка.

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