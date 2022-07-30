Как заставить ребенка учиться: главные правила и важные советы

Что важно знать родителям - как заставить ребенка учиться если он не хочет.
Наверное, любые родители рано или поздно сталкиваются с неожиданной проблемой. Их любимое чадо наотрез отказывается учиться. В это связи возникает вопрос: как заставить ребёнка учиться?
Попробуем ответить на вопрос, как сделать так чтобы у ребенка появился интерес к учебе? Наверно, приложив определенные усилия, вы сможете добиться результата. Однако стоит ли действовать через силу? Психологи говорят, что так поступать не стоит. Даже получив сиюминутный результат, вы можете навредить в дальнейшем и отобьете у ребенка охоту учиться еще больше.
Есть ли выход, как пробудить у ребенка тягу к знаниям и не навредить его психике? Специалисты говорят о том, что в этом вопросе важно выбрать и создать у ребенка правильную мотивацию для учебы. При этом важно, чтобы ребенок понимал, что чего ему образование – оно станет надежным заделом для получения профессии, которая поможет себя обеспечивать.
Чтобы создать мотивацию нужно понимать зачем это ему нужно. Что ребенок получит благодаря учебе. Например, сможет в будущем получить профессию, о которой мечтает. А без образования у него не будет никакой профессии вообще и не сможет зарабатывать себе на жизнь.
Отметим, что для побуждения желания учебы важно понять причину, почему ребенок отказывается это делать. Это может стать ключом для решения проблемы в будущем.
Уясним для себя сразу, что одинаковых рецептов для всех детей не бывает. Причины в каждой семье могут быть разные и докопаться до истины зачастую удается лишь специалистам. В то же время задавайте себе сами вопрос, а все ли зависит только от ребенка и нет ли в этом доли вины родителей, родственников и окружающих взрослых?
Не редко ребенок теряет интерес к учебе из-за того, что программа для него становиться слишком простой. Зачастую родители так натаскивают ребенка еще до школы, а также стимулируют дополнительное образование, что школьнику становится попросту неинтересно. Выход есть, постарайтесь расширять рамки образовательной программы и в этом помощь педагогов просто необходима. Пусть ребенок займется поиском новой, дополнительной информации, побуждайте его становиться первопроходцем. Важно запомнить, что в случае ускоренной подготовки ребенка к школе, результат может быть противоположным, у школьника может попросту пропасть желание учиться.
Специалисты говорят, что лучший способ пробудить интерес к учебе – заинтересовать ребенка, а не заставлять учиться. Попробуйте поэкспериментировать – предложите ребенку такие задания, которые смогут пробудить у него позитив, любопытство и пытливость. Не лишним здесь будет включить немного безобидного юмора. С веселой улыбкой на лице получать новые знания гораздо интереснее и приятнее.
Обратите внимание, что изначально ставя перед ребенком трудные задачи, вы можете отпугнуть его. Поэтому начните с задачек попроще. Ребенок обретет уверенность в себе и после этого легче возьмется за задачи чуть сложнее. Предлагайте ребенку помощь в сложных вариантах, нот не делайте все за него. Не забывайте хвалить ребенка за успехи, так у него появится уверенность.
Нередко причина нежелания учиться – напряженные отношения внутри учебного коллектива. Особенно трудно справиться с этим ребенку в начальных классах. Ваша задача поддержать ребенка и в случае необходимости найти решение с помощью педагогов, а также с другими учениками. Лишь не стоит переводить решение проблемы в скандалы и ссоры. В случае, если ребенок не пускает вас в свой школьный мир не настаивайте, а просто помогите мягким советом и словами поддержки.
Зачастую причиной нежелания учиться у ребенка могут стать завышенные требования родителей. Они нередко требуют от своего чада только максимальных оценок. Важно понять настрой и возможности вашего ребенка и в случае необходимости немного "сбавить обороты" и ограничиться разумной достаточностью, ведь ребенку многое может быть просто не под силу. Помните также о том, что у любого даже взрослого, не говоря о детях есть право на ошибку, за которые не стоит ругать, но важно правильно мотивировать на их исправление.
Всегда обращайте внимание на то, как ваш ребенок преодолевает препятствия и трудности. Научиться этому в детстве – залог успешного будущего в дальнейшем. "Защищать" ребенка от любых трудностей – не самое правильное решение. Лучше помочь их преодолеть постепенно. Однако не переусердствуйте с помощью, пусть ребенок видит, что вы рядом, но стремиться решать задачи сам. И не скупитесь на похвалу при правильном решении задач.
Не упускайте из виду то, что нередко ребенку из-за большого массива предоставляемой информации бывает трудно запомнить весь предмет. Нередко возникают пробелы в знаниях, информация, полученная ранее, просто забывается. А это влечет за собой возникновения проблем с обучением в геометрической прогрессии. Здесь придется заняться восполнением пробелов в знаниях, повторение пройденного. Не последнюю роль в помощи при этом могут сыграть учителя и репетиторы.
Родителям важно помнить о том, что мгновенных, сиюминутных результатов ждать вряд ли стоит. Даже если вы придерживаетесь основных рекомендаций, потребуется определенное время, чтобы ваши усилия дали заметные плоды.
Как мотивировать ребенка учиться: главные правила
- Не забывайте говорить ребенку слова похвалы за его пусть и незначительные успехи, но не переусердствуйте;
- Если допускаются ошибки, то не ругайте, а поддержите и мотивируйте на поиск решения и их исправление;
- За то, что ребенок учиться не стоит его задаривать, ведь посещение школы – естественный и обязательный процесс;
- Старайтесь приучать свое чадо тому, что посещение и учеба в школе – это его зона ответственности;
- Не становитесь для ребенка источником проблем: если видите, что вы требуете слишком многого – лучше сделайте шаг назад;
- Не забывайте, что помощь специалиста-репетитора может стать эффективной, если ребенку трудно дается какой-либо предмет;
- Обращайте внимание ребенка на то, если ему удается решать проблемы самостоятельно, ведь рассмотрев положительные изменения вы повысите мотивацию;
- Попробуйте стать для ребенка примером положительных изменений и не забывайте про слова поддержки и соответствующие действия;
- Полезным будет обращать внимание ребенка на его хорошие и особенные качества, а также не забывайте брать в расчет стремления и желания самого ребенка.