Как заставить клубнику плодоносить: несколько способов пробудить плоды

Одна из любимых ягод большинства - клубника. Однако она не так проста как кажется в уходе за растением.

Как заставить клубнику плодоносить / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Бывает так, что грядки клубники не дают урожая и расстраивают этим даже опытных садоводов. Сегодня поговорим о том, как возобновить цветение и плоды клубники.

Почему клубника не дает урожай - разберемся в причинах

Клубника - одна из первых ягод, которая радует украинцев весной. Однако иногда кусты растения не дают плодов. Причин у этого явления может быть несколько, одними из самых распространенных является недостаток опыления и отсутствие пчел. Если в момент цветения клубники часто идут дожди - это приводит к недостатку опыления, ведь обильный дождь мешает насекомым.

Также в ваше регионе могла уменьшится колония пчел и шмелей, что в последнее время совершенно перестало быть редкостью.

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Помимо прочего, грядка клубники могла уже просто устареть, ведь ее оптимальный срок 3-4 года. Ещё одной распространенной причиной отсутствия плодов могут стать погодные условия прошедшей зимы, некоторые сорта клубники могут просто не пережить тяжелой для них зимы.

Как заставить клубнику плодоносить - способы решения проблемы

Первая подготовка поле зимы начинается где-то в средине апреля. Уже тогда стоит очистить кустики от сухих и болезненных листьев, а землю разрыхлить, чтобы корневая система стала быстрее расти.

Затем стоит первый раз удобрить кусты. Сделать это можно с помощью раствора мочевины или коровяка (1 ч.л. на 10 л. воды).

Также кусты можно обработать с помощью специальных препаратов, которые продаются в садовых магазинах.

Чем удобрить клубнику весной - лучшие способы помочь растению

Необходимо знать, что первый раз удобрения вносят только со второго года растения, на первый хватает того, что вносится перед посадкой кустов. Как мы написали выше, впервые после зимы клубнику нужно удобрить после схода снега.

Затем можно воспользоваться органическими удобрениями, например - настоем кропивы или куриного помета. Каждый раствор нужно настаивать около 3-4 дней.

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