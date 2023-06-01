Как засолить селедку быстро: уникальный способ за два часа

Главред расскажет, сколько нужно держать селедку в рассоле и как сделать ее необычайно вкусной.

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Как засолить селедку быстро / коллаж: Главред, фото: instagram prtanja/nazarovamari_na

Засоленная селедка - любимая рыба многих людей. Однако мало кто знает, что нужно сделать для того, чтобы её вкус радовал по-настоящему. Сегодня мы расскажем, как засолить селедку быстро и каким советам стоит следовать.

Сколько надо соли на 1 литр воды для засолки селедки - пропорции

В засоле селедки как и в приготовлении многих других блюд важно правильно следовать пропорциям. Именно правильные пропорции позволяют ощутить тот вкус блюда. который вы ожидаете.

Самый универсальный способ засола предполагает следующие пропорции: на 1 килограмм свежей рыбы и 1 литр воды пойдет 6 столовых ложек соли, лавровый лист и черный перец по вкусу, 2 столовые ложки сахара.

Как правильно замариновать селёдку - порядок действий

При засоле селедки лучше следовать базовому порядку действий. Рыбу стоит использовать свежую. Для начала необходимо удалить жабры и почистить селедку, после чего просушить с помощью бумажного полотенца. Затем с солью, сахаром и специями на протяжении 4 минут необходимо прокипятить воду и дать ей остыть.

Когда вода остыла - пришло время приступать к засолу. В эмалированную кастрюлю с крышкой или пластиковый контейнер выложите рыбу и залейте рассолом, он должен полностью покрыть рыбу.

Сколько нужно держать селедку в рассоле - сроки приготовления

После того, как вы залили рыбу рассолом - она должна простоять в комнатной температура около 3 часов. Только после этого селедку можно отправлять в холодильник. Первую пробу стоит снять только после 48 часов в холодильнике.

Как засолить селедку быстро - если совсем нет времени

Бывают случаи, когда для засола селедки нет двух дней, а есть несколько часов - и это не беда.

Для того чтобы засолить селедку за два часа, можно воспользоваться рецептом. Вам понадобятся: 1 селедка, 1/2 литра воды, специи, 2 чайных ложки соли и 1 чайная ложка сахара. Также можно использовать 50 грамм лука.

Для того, чтобы сэкономить время - начните приготовление с рассола, прокипятите воду со всеми ингредиентами кроме рыбы на протяжении 4 минут и дайте смеси остыть.

В это время почистите от потрохов рыбу, обрежьте жабры и порежьте её на кусочки. Когда вы это сделаете, рыбу необходимо переложить в посудину и засыпать тонко нарезанным луком, после чего залить рассолом и сразу отправить в холодильник. Через два часа такую селедку уже можно подать к столу.

Смотрите видео о том, как по-новому приготовить селедку под шубой:

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