Как засолить сало: "секретная" добавка – и вкуснятина тает во рту

Сало в маринаде - невероятный рецепт фантастической закуски.

Сколько солить сало: ві удивитесь, узнав простой ответ / Pixabay, ua.depositphotos.com

Сало всегда было и остается традиционным блюдом на столе. Способов его приготовления существует множество. Некоторым нравится сало копченое, другие предпочитают употреблять этот продукт практически необработанным.

Однако наиболее популярным, пожалуй, является сало соленое. Его предпочитают гурманы практически в каждом уголке.

Как засолить сало

Для приготовления понадобится понравившийся вам кусок сала, вода, лавровый лист, перец-горошек, соль и чеснок.

Порядок действий:

в кастрюлю налейте воду и поставьте на быстрый огонь, потом посолите и размешайте;

добавьте в подсоленную воду лавровый лист и черный перец горошком;

после закипания рассола проварите его 3–4 минуты, а затем полностью охладите;

чистое и мытое сало нарежьте на небольшие кусочки (по 6-10 см);

на дно стерилизованной банки положите часть мелко нарезанного чеснока, а сверху выложите слой сала шкурой вниз;

сделайте новый слой - посыпьте чесноком, а поверх кусочки сала (повторяйте слои до заполнения банки);

добавьте в банку с салом перец и лавровые листы, а затем аккуратно залейте рассол, чтобы смесь полностью покрывать сало;

накройте крышкой и взболтайте, чтобы рассол равномерно распределился по емкости и покрыл все кусочки сала;

банку с засоленным салом и закрытой крышкой оставьте на 2 дня при комнатной температуре (после чего уберите в холодильник на такое же время).

Сколько соли на 1 литр воды для засолки сала

При расчете ингредиентов для засолки сала исходите из того, что необходимо засыпать стакан соли на каждый литр кипяченой воды.

Эта пропорция даст идеальный вкус сала, если выдержать правильно пропорции, залив продукт соленой водой, после чего плотно закрыть емкость крышкой.

Можно ли пересолить сало в рассоле

Многие опасаются, что сало в рассоле будет переперченным или пересоленным. Однако этого не стоит опасаться, ведь пересолить или переперчить рассол для сала практически невозможно. Следует помнить, что сало обладает специфическим свойством – оно способно взять столько соли и перца, сколько необходимо – и не более.

Как долго можно хранить сало

Сало очень специфический продукт – при правильной обработке и хранении оно может оставаться пригодным в пищу долгое время. Если после засолки вы отправите сало в банке в холодильник, то в таком месте продукт можно хранить даже в течение нескольких месяцев, не боясь его испортить.

В морозилке сало можно хранить в герметичных упаковках (плотно завернув в полиэтиленовый пакет) до года.

Чем опасно соленое сало

Следует помнить о том, что сало – это чрезвычайно калорийный продукт. Чрезмерное употребление сала грозит набором лишнего веса. А если есть сало без удержу, тогда возрастает риск ожирения. Не забывайте, что в 100 граммах содержится около 800 ккал.

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