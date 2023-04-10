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Чтобы во рту таяло: как засолить сало по-украински – хитрый способ, о котором мало кто знает

Алексей Тесля
10 апреля 2023, 03:00
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Как засолить сало по-украински в банке - простой рецепт невероятной вкуснятины.
сало
Как засолить сало по-украински в рассоле / Фото ua.depositphotos.com

Рецептов приготовления сала существует очень много. Все зависит от вкусовых предпочтений и времени, которое гурманы готовы потратить не его приготовление.

Однако наиболее популярным остается рецепт засоленного сала. Вместе с тем у многих возникает при его приготовлении вопрос – как засолить вкусное, мягкое сало.

Как приготовить "Засолка сала по-украински"

Для засолки сала по-украински понадобятся простые ингредиенты, которые превратят его в настоящий деликатес.

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Порядок действий:

  • возьмите посуду (пищевой контейнер), подходящий по размеру и по форме;
  • насыпьте внутрь половину порции соли, добавьте немного смеси специй – чеснок, перец и лавровый лист;
  • поместите в контейнер с солью и пряностями целый кусок сала, или нарезанный;
  • сверху засыпьте оставшейся солью и специями;
  • поместите посуду с салом в соли и специях в холодильник примерно на три дня.

Как засолить сало по-украински в рассоле

Рецепт засолки предусматривает создание специального рассола, в который помещают выбранный кусок сала. За счет пропитывания рассолом сало приобретает необходимый вкус и консистенцию.

Порядок действий:

  • в кастрюле закипятите воду и добавьте соль (из расчета – килограмм соли на литр жидкости);
  • засыпьте понравившиеся вам специи (в их количестве ориентируйтесь на собственный вкус);
  • после того как рассол охладится, залейте им куски сала и оставьте настаиваться на три дня в темном месте при комнатной температуре.

Сколько соли надо для сала

При засолке сала по-украински важно помнить несколько простых правил, соблюдение которых позволит получить настоящий деликатес.

Расчет ингредиентов при засолке сала:

  • килограмм сала;
  • двести граммов соли;
  • двадцать граммов черного молотого перца;
  • половина головки чеснока;
  • несколько штук засушенных лавровых листьев.

Как солить сало с сахаром

Нередко, среди саломанов находятся любители, которым нравится этот деликатес, приготовленный в сахаре.

Порядок действий:

  • сало промыть в воде и обсушить плотными бумажными салфетками;
  • приготовляемые куски сала обваляйте в достаточном количестве сахара;
  • поместите сало в контейнер и оставьте в холодильнике на полсуток;
  • после этого смойте сахар и снова обсушите сало;
  • приготовьте смесь приправ и чеснока и натрите ею сало;
  • поместите в холодильник на сутки-трое, после чего сало приобретает неповторимый, тонкий вкус.

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