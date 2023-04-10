Чтобы во рту таяло: как засолить сало по-украински – хитрый способ, о котором мало кто знает

Рецептов приготовления сала существует очень много. Все зависит от вкусовых предпочтений и времени, которое гурманы готовы потратить не его приготовление.
Однако наиболее популярным остается рецепт засоленного сала. Вместе с тем у многих возникает при его приготовлении вопрос – как засолить вкусное, мягкое сало.
Как приготовить "Засолка сала по-украински"
Для засолки сала по-украински понадобятся простые ингредиенты, которые превратят его в настоящий деликатес.
Порядок действий:
- возьмите посуду (пищевой контейнер), подходящий по размеру и по форме;
- насыпьте внутрь половину порции соли, добавьте немного смеси специй – чеснок, перец и лавровый лист;
- поместите в контейнер с солью и пряностями целый кусок сала, или нарезанный;
- сверху засыпьте оставшейся солью и специями;
- поместите посуду с салом в соли и специях в холодильник примерно на три дня.
Как засолить сало по-украински в рассоле
Рецепт засолки предусматривает создание специального рассола, в который помещают выбранный кусок сала. За счет пропитывания рассолом сало приобретает необходимый вкус и консистенцию.
Порядок действий:
- в кастрюле закипятите воду и добавьте соль (из расчета – килограмм соли на литр жидкости);
- засыпьте понравившиеся вам специи (в их количестве ориентируйтесь на собственный вкус);
- после того как рассол охладится, залейте им куски сала и оставьте настаиваться на три дня в темном месте при комнатной температуре.
Сколько соли надо для сала
При засолке сала по-украински важно помнить несколько простых правил, соблюдение которых позволит получить настоящий деликатес.
Расчет ингредиентов при засолке сала:
- килограмм сала;
- двести граммов соли;
- двадцать граммов черного молотого перца;
- половина головки чеснока;
- несколько штук засушенных лавровых листьев.
Как солить сало с сахаром
Нередко, среди саломанов находятся любители, которым нравится этот деликатес, приготовленный в сахаре.
Порядок действий:
- сало промыть в воде и обсушить плотными бумажными салфетками;
- приготовляемые куски сала обваляйте в достаточном количестве сахара;
- поместите сало в контейнер и оставьте в холодильнике на полсуток;
- после этого смойте сахар и снова обсушите сало;
- приготовьте смесь приправ и чеснока и натрите ею сало;
- поместите в холодильник на сутки-трое, после чего сало приобретает неповторимый, тонкий вкус.
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