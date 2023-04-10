Чтобы во рту таяло: как засолить сало по-украински – хитрый способ, о котором мало кто знает

Как засолить сало по-украински в банке - простой рецепт невероятной вкуснятины.

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Как засолить сало по-украински в рассоле / Фото ua.depositphotos.com

Рецептов приготовления сала существует очень много. Все зависит от вкусовых предпочтений и времени, которое гурманы готовы потратить не его приготовление.

Однако наиболее популярным остается рецепт засоленного сала. Вместе с тем у многих возникает при его приготовлении вопрос – как засолить вкусное, мягкое сало.

Как приготовить "Засолка сала по-украински"

Для засолки сала по-украински понадобятся простые ингредиенты, которые превратят его в настоящий деликатес.

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Порядок действий:

возьмите посуду (пищевой контейнер), подходящий по размеру и по форме;

насыпьте внутрь половину порции соли, добавьте немного смеси специй – чеснок, перец и лавровый лист;

поместите в контейнер с солью и пряностями целый кусок сала, или нарезанный;

сверху засыпьте оставшейся солью и специями;

поместите посуду с салом в соли и специях в холодильник примерно на три дня.

Как засолить сало по-украински в рассоле

Рецепт засолки предусматривает создание специального рассола, в который помещают выбранный кусок сала. За счет пропитывания рассолом сало приобретает необходимый вкус и консистенцию.

Порядок действий:

в кастрюле закипятите воду и добавьте соль (из расчета – килограмм соли на литр жидкости);

засыпьте понравившиеся вам специи (в их количестве ориентируйтесь на собственный вкус);

после того как рассол охладится, залейте им куски сала и оставьте настаиваться на три дня в темном месте при комнатной температуре.

Сколько соли надо для сала

При засолке сала по-украински важно помнить несколько простых правил, соблюдение которых позволит получить настоящий деликатес.

Расчет ингредиентов при засолке сала:

килограмм сала;

двести граммов соли;

двадцать граммов черного молотого перца;

половина головки чеснока;

несколько штук засушенных лавровых листьев.

Как солить сало с сахаром

Нередко, среди саломанов находятся любители, которым нравится этот деликатес, приготовленный в сахаре.

Порядок действий:

сало промыть в воде и обсушить плотными бумажными салфетками;

приготовляемые куски сала обваляйте в достаточном количестве сахара;

поместите сало в контейнер и оставьте в холодильнике на полсуток;

после этого смойте сахар и снова обсушите сало;

приготовьте смесь приправ и чеснока и натрите ею сало;

поместите в холодильник на сутки-трое, после чего сало приобретает неповторимый, тонкий вкус.

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