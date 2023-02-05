Как засолить красную рыбу: создаем умопомрачительно сочный деликатес в домашних условиях

Расскажем, сколько нужно времени, чтобы приготовить соленый лосось в домашних условиях.

Как засолить лосось в домашних условиях / ua.depositphotos.com

Мясо красной рыбы – признанный во всем мире деликатес. Оно обладает рядом полезных свойств. Мясо лосося готовят самыми разными способами, одним из популярных является засолка. Поэтому важно знать, как засолить лосося в домашних условиях. Этот процесс несложный, а на выходе получается нежная, мягкая и очень сочная рыба.

Как засолить лосося в домашних условиях: время и пропорции

Деликатес можно купить в магазине, но порой возникают сомнения в свежести и качестве такой покупки. Неуверенность порождает желание сделать все самостоятельно, чтобы блюдо действительно удалось, многие хозяйки ищут рецепт, а также интересуются, сколько же специй и соли нужно, чтобы рыба стала соленой и не испортилась.

Процесс засолки рыбы достаточно длительный. Чтобы все получилось нужно знать, сколько нужно времени чтобы засолить лосось. Процесс подготовки займет немного времени6

В первую очередь нужно промыть тушку под проточной водой. Далее рыбу нужно очистить от внутренностей и плавников, отрезать голову. Все эти части нужно отложить, а позже сварить ароматную и нежную уху. После этого нужно снять филе с позвоночника и очистить его от косточек. Если планируется засолить лосось на бутерброды, то нужно заранее удалить кожу, оставив чистое филе.

После этого можно приступать к засолке рыбы. Для реализации плана понадобятся соль, сахар, специи (перец, лавровый лист). Сколько соли на красную рыбу – пропорции сахара к соли должны соблюдаться в 1:2. На 0,5 кг лосося понадобиться 2 столовых ложки соли и 1 столовая ложка сахара. Филе укладывается в стеклянную емкость и тщательно натирается и посыпается подготовленной смесью специй, соли и сахара. Филе нужно оставить под гнетом на 2-3 часа, в течение которых рыба пустит сок. После этого гнет убирается, а рыба в закрытой емкости отправляется в холодильник на сутки.

Кроме того, можно приготовить вкусную рыбу в рассоле и масле. Эти способы так же просты, как и предыдущий. Перед тем, как засолить лосось в рассоле, нужно его приготовить. Для этого смешивают в теплой воде растворяют соль и сахар, а также добавляют столовую ложку уксуса. Все это на 1 литр теплой воды. Рассол должен остыть и только потом им заливают рыбу.

Еще одним вкусным способом приготовления лосося является засолка в масле. Для того, чтобы засолить красную рыбу в масле понадобятся все те же специи, которыми натирается филе и растительное (оливковое) масло. Филе натирается смесью специй, а затем поливается маслом, накрывается пленкой и отправляется в холодильник на 12 часов.

Как засолить лосось вкусно и быстро

Если рыба нужна здесь и сейчас, то можно использовать экспресс-метод. Существуют методы, как засолить лосось в домашних условиях вкусно и быстро. Для этого понадобиться смесь соли, перца и сахара. В данном случае объем смеси должен быть больший. Смесь высыпается на дно емкости, где будет лежать семга или лосось. На нее выкладывается рыба и сверху щедро посыпается. Для ускорения процесса рыба нарезается тонкими ломтиками и выкладывается на соль. Такая рыба будет готова через 1-2 часа. Таким образом, можно ответить на вопрос, как сделать слабосоленую красную рыбу.

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