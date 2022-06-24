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Как защитить садовый участок от клещей: советы опытных огородников

24 июня 2022, 06:31

В мире насекомых мало кто может по зловредности составить конкуренцию клещу. Главред собрал советы садоводов на тему "Как защитить садовый участок от клещей".

Клещ
Как защитить садовый участок от клещей - что советуют опытные люди / ua.depositphotos.com и Libor Kubát / Flickr

Клещ - чрезвычайно мелкое, но очень цепкое (недаром у народа есть поговорка "вцепился как клещ") и живучее создание. Тем не менее садоводы давно уже накопили опыт борьбы с ним и готовы ответить на вопросы "Как защитить садовый участок от клещей?" и "Как избавиться от клещей на даче?".

Первый и самый очевидный вариант ‒ подвергнуть землю аккуратное химической обработке.

Чем можно обработать садовый участок от клещей

Здесь подойдут и стандартные антинасекомные препараты против, так и специфические ‒ химики их называют акарициды. Первые хороши тем, что ими можно травить не только клещей, но и прочими неприятными созданиями ‒ комарами, муравьями и тому подобное. Но есть один момент ‒ они хороши против взрослых насекомых и личинок, которые вылупились. Против яиц, которые эти паразиты-клещи успели отложить, универсальные препараты (фосфорорганические инсектициды, пиретроиды и авермектины) ничего не могут сделать.

А вот акарициды, которые специально изобретались для борьбы с клещами, уничтожают их на всех этапах ‒ от яиц до взрослых особей. Самые лучшие и популярные такие препараты ‒ бензилаты, тетразины и акарофунгициды, а также различные производные сульфокислот.

Специалисты говорят, что, если люди захотят провести обработку от клещей самостоятельно акарицидами (а не нанимать для этого непростого дела специалистов), то нужно обязательно тщательно соблюдать защиту – сперва облачившись в плотный халат с капюшоном или комбинезон, а потом надев перчатки, очки и респиратор.

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Обработка от клещей

Есть и второй вариант ‒ так называемый "дедовский способ защиты от клещей"

Чем обработать участок от клещей народными средствами?

  • Соки, выжатые из цитрусовых фруктов ‒ апельсины, мандарины, лимоны и т.д. Есть информация, что эти зловредные насекомые не переносят такой запах. То есть ‒ можно взять соки цитрусовые, немного разбавить их водой, а потом аккуратно разбрызгать из пульверизатора по участку.
  • Настои растений ‒ к примеру, герани, шалфея, чеснока. У этих жидкостей тоже очень резкий аромат. И его клещи не выносят. Опционально ‒ капать в воду эфирные масла, например розмарина либо мяты.
  • Сода либо борная кислота. Эти вещества можно просто в порошкообразном виде рассыпать на земле ‒ в тех местах, где ранее были замечены клещи.
Клещ

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И, наконец, третье средство от клещей – это профилактика их появления на дачном участке.

Для этого нужно:

  • Тщательно убрать землю ‒ клещи любят "гнездиться" в зарослях сорняков или, например, на кучах беспорядочно сваленных веток, или на слежавшейся траве. Все подобное нужно убирать беспощадно.
  • Категорически и под корень убрать высокую траву ‒ в ней клещам тоже очень вольготно живется.
  • Ловушками или ядом ликвидировать мышей и иных мелких грызунов на участке ‒ потому что они часто приносят на себе клещей на участок.
  • Что посадить на участке от клещей? Помогут, например, ромашка, полынь и багульник по периметру участка ‒ из них получится отличная естественная преграда для клещей.
  • Самым упорным и тем, у кого много свободного времени ‒ собирать клещей своими руками. Ранним утром пройтись по участку и белоснежной плотной тряпкой проводить по траве и кустам. Клещи будут цепляться за ткань ‒ и их легко получится уничтожить.

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Автор: Егор Бунин
клещ огород
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