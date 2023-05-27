Как защитить плоды от птиц: невероятный фокус дает стопроцентный результат

Что можно сделать для отпугивания птиц - топ проверенных лайфхаков.

https://news.glavred.info/kak-zashchitit-plody-ot-ptic-neveroyatnyy-fokus-daet-stoprocentnyy-rezultat-10473409.html Ссылка скопирована

Как спасти дерево от птиц / Instagram/mr83photography

В период созревания плодов и ягод вопрос сохранения урожая волнует многих дачников и огородников.

Издавна известны сразу несколько эффективных способов, как отпугнуть птиц от дерева с плодами и ягодами.

Что отпугивает птиц от ягод

Опытные садоводы знают, что привязанные на дереве полоски блестящей ленты действуют на птиц отталкивающе. Ленту можно сделать из фольги, или прикрепить на нее небольшие кусочки фольги. Эффект таких полосок заставляет птиц облетать такие деревья. Также их пугает блеск фольги на ветру и развивающиеся ленточки.

видео дня

Как уберечь ягоды от птиц

Если вы стремитесь защитить урожай, выращиваемый на земле, лучшим способом будет сооружение своеобразной сетки. Для этого по периметру выращиваемых культур вбейте колышки и между ними натяните сетку на высоте около 30 см. Она не даст птицам добраться до урожая, но спокойно пропустит солнечный свет и влагу на выращиваемые культуры. Если вы выращиваете теплолюбивые культуры, то парники также станут надежной защитой от пернатых воришек.

Какой цвет пугает птиц

Невероятно, но факт – оказывается есть один цвет, который птицы просто на дух не переносят. Давно замечено, что пернатым совершенно не по вкусу синий цвет, они его боятся, как огня. Однако стоит помнить о том, что даже самые хитроумные ловушки от птиц не всегда могут давать стопроцентный результат.

Какой запах не переносят птицы

Давно замечено, что сразу несколько запахов заставляют птиц паниковать. К ним относятся запахи мандарина и апельсина, а также винограда и клубники. Не обязательно выращивать все эти культуры на участке, но источник их запаха оттолкнет пернатых.

ТОП способов - как отпугнуть птиц:

Сооружение шелестящих отпугивателей;

Использование блестящих ленточек;

Специальные укрытия для молодых деревьев;

Крутящиеся на ветру самодельные вертушки;

Ультразвуковые отпугиватели;

Применение специальных защитных средств (обработка деревьев);

Обыкновенное пугало-чучело.

Читайте еще: