Как защитить дом от воров, обезопасить жилище и обмануть грабителя

Уберечь свое жилище от взлома помогут сигнализация, GPS трекер и система видеонаблюдения / ua.depositphotos.com

Кражи в домах и квартирах могут быть нередким явлением как в больших городах, так и в дачных поселках. В военное время преступлений становится больше, а у воров появляются новые возможности для того, чтобы что-то украсть. В такой ситуации следует позаботиться о безопасности своего жилища. Автоматизированные системы защиты, безусловно, могут лучше всего защитить от непредвиденных обстоятельств. Однако не помешают и дельные советы, как уберечь свой дом от воров и обезопасить квартиру от взлома.

Как защитить дом от воров

Установка системы видеонаблюдения

Правильно зафиксированная камера может помочь очень быстро выяснить личность преступника, который пытается проникнуть в ваше жилище. Поэтому система может защитить вас от ограбления.

Взломать дверь в жилище злоумышленники могут планировать заранее / ua.depositphotos.com

Опытные грабители не идут "на дело" сразу, они тщательно все прорабатывают. Но из-за этого и попадаются на камеры наблюдения, изучая потенциальный объект взлома.

Если камера зафиксирует подозрительную личность возле вашей двери, можно обратиться в полицию, предоставив видео материалы как доказательство, или усилить защиту вашего дома.

GPS трекер

Другие эффективным методом защиты считается GPS трекер. Его можно поставить на любое место в доме. К примеру, если поставить устройство на сейф, вора удастся найти быстрее, чем он сломает ящик для хранения ценных вещей. Сейф лучше всего монтировать так, чтобы грабитель не смог его унести – и к стене, и к полу.

Сигнализация

Одним из самых надежных и эффективных методов защиты дома можно назвать охранную сигнализацию.

Если грабитель попытается попасть на территорию вашего жилища, сработает тревога, после чего в течение 10 минут на место инцидента приедет охрана.

Как обезопасить свою квартиру или дом от взлома

Дружите с соседями

Если живете в частном доме, не отгораживайтесь от соседей высоким забором. Поддерживайте с ними дружеское общение. Так вы будете в курсе того, что происходит в округе, а соседи будут наблюдать за вашим домом.

Нужно завести собаку

Для охраны жилища вам будет нужен настоящий сторожевой пес. Он должен не бояться жить в конуре и защищать дом и вашу семью от возможных грабителей. Что интересно, даже лай большой собаки уже может напугать того, кто позарился на ваше имущество. Такой человек может резко пересмотреть свои планы.

Собака от грабителей может защитить ваш дом / ua.depositphotos.com

Окна и двери следует закрывать

Даже если у вас нет никаких опасений, закрывайте все замки и задвижки. Часто преступники проверяют дома просто – они стучат в дверь. Если там никто не отвечает, они пробуют ее открыть. Поэтому следует закрывать дверь и окна.

Закрывать окна, чтобы в дом не проникли воры, нужно обязательно / ua.depositphotos.com

Шторы в доме на вечер следует закрыть

Правило нужно соблюдать для того, чтобы никто с помощью фонарика не светил в окна вашего дома.

Будьте внимательными

Оставайтесь дома тогда, когда в нем работает кто-либо из посторонних. Ключи оставлять по старинке "под ковриком" не рекомендуется. Ваши дети не должны делиться ценной семейной информацией со своими приятелями. Особенно о том, где хранятся ключи или какой код от системы защиты.

Кусты вокруг дома нужно постричь

Воры не смогут использовать кусты как прикрытие. Кроме того, если ваш двор не ухожен, грабители наверняка подумают, что тут давно никто не живет. И могут рискнуть взломать дом.

Как обмануть вора

"Осторожно, злая собака"

Даже если у вас и нет никакой собаки, узнаваемая табличка на калитку или ворота заставит возможного вора задуматься. Когда кто-то пытается проникнуть в жилище, сделайте вид, будто вы запираете собаку в комнате. Можно купить и устройство, которое изображает собачий лай.

Липовые видеокамеры

Фальшивые видеокамеры – недешевая вещь, если речь идет о качестве. Они должны имитировать видеонаблюдение. Впрочем, можно купить такую камеру всего за несколько долларов.

Дом должен казаться жилым

Перед тем, как отправляетесь в отпуск и путешествие, поставьте в доме таймеры. Пускай свет в жилище зажигается вечером в определенное время. Попросите друзей, чтобы приходили последить за квартирой или домом. Можно оставить включенным телевизор.