Как запечь свеклу в духовке, чтобы овощ был мягким и не потерял своей пользы: простые секреты

Главред рассказывает, как запечь свеклу в духовке, чтобы она была невероятно вкусной и ароматной.

Как запекать свеклу в духовке? / ua.depositphotos.com

Свекла - это очень полезный овощ, из которого можно приготовить множество невероятных блюд. Однако не всем нравится ее вкус, а потому некоторые не включают этот корнеплод в свой рацион. Но есть очень легкий способ, который поможет решить эту проблему. Свеклу можно не только отваривать, но и запекать в духовке. Именно запекание свеклы в духовке сохраняет полезные свойства овоща и придает ему лучший и насыщенный вкус. Главред рассказывает, как запечь свеклу в фольге или рукаве.

Как запечь свеклу в фольге

Прежде всего, надо включить духовку и выставить на ней температуру 180 градусов. Пока духовка набирает температуру, займитесь подготовкой свеклы. Необходимо тщательно промыть овощ, но не нужно чистить его кожуру.

Далее нужно натереть свеклу маслом - это поможет предотвратить пригорание и улучшит вкусовые качества блюда. По желанию, можно присыпать корнеплод солью и перцем.

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Затем нужно подготовить противень, на котором будут запекаться корнеплоды. Застелите его фольгой и выложите на него нарезанную свеклу. Затем укройте овощи еще одним слоем фольги, обернув их в эту фольгу (можно также завернуть каждую свеклу отдельно), и отправьте в духовку на 50 минут.

По истечении времени проверьте свеклу на мягкость. Для этого можете использовать нож, вилку или деревянную палочку. Если овощи готовы, то можете вынуть их из духовки. Если вы считаете, что овощам нужно еще немного времени, чтобы доготовиться, то разверните фольгу и сбрызните корнеплоды небольшим количеством воды. После этого отправьте их снова в духовку еще на 10 минут.

Как запечь свеклу в рукаве

Сначала необходимо нагреть духовку до 180 градусов. Затем следует промыть свеклу от грязи и подготовить ее для запекания. Мокрые корнеплоды кладем в рукав, добавив специи по желанию. После этого плотно завязываем рукав.

Далее кладем рукав со свеклой на противень и ставим его в разогретую духовку на 60-80 минут. Когда указанное время истекло, проверяем готовность свеклы.

После того, как свекла будет готова, ее следует вытащить из духовки и подождать пока она остынет. Затем свеклу можно использовать в других блюдах или употреблять в пищу.

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