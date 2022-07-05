Как заменить кондиционер для стирки: 3 эффективных способа вместо "магазинной химии"

Как заменить кондиционер для стирки/ ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка вкладывает душу в то, чтобы дома было чисто, всё лежало на своих местах, а все вещи были постираны и свежие. И, конечно же, для этого мы пользуемся различными средствами, которые предлагает нам современная цивилизация. Но всегда ли наша бытовая химия является лишь помощником, и не может ли она навредить?

Широко разрекламированные кондиционеры для стирки используются для того, чтобы сделать ткань легче, мягче и свежее.

Однако такие средства не всегда прилежно выполняют эту роль, а во многих случаях еще и удивляют хозяек "побочными эффектами". Так, кондиционер может склеить волокна ткани, а некоторые его компоненты часто плохо выполаскиваются и накапливаются в материале.

То есть с одной стороны такое накопление остатков этой "химии" создает защитный слой на белье для отталкивания грязи, с другой – полностью вымыть кондиционер вряд ли получится, и вашей коже придется терпеть его воздействие.

Чем вреден кондиционер для стирки

В таких средствах содержится очень много вредных химических соединений, часть из которых может вызвать раздражение на коже, аллергию или другие реакции. По этой причине кондиционер для стирки не можно применять, когда вы стираете детскую и зимнюю одежду, термобелье, мембранную одежду и тому подобное.

3 способа заменить кондиционер для стирки

На самом деле на обязательно применять именно купленный в магазине кондиционер для белья. Если вы не хотите столкнуться с "сюрпризами", которые он вам может "подарить", такую химию легко можно заменить подручными средствами. Есть ряд рецептов, которые, несмотря на свою простоту, эффективно выполняют роль кондиционера для стирки.

1. Соль

Эффект смягчения материала оказывает обычная поваренная или морская соль. Во время стирки нужно добавить в отсек для кондиционера в стиральной машине 3-4 столовые ложки соли.

2. Пищевая сода

С такой задачей также эффективно справится и пищевая сода. Достаточно будет засыпать в отсек 3 столовые ложки соды. Кроме этого, можно также добавить 3-5 капель любого эфирного масла. Можете выбрать то, запах которого вам больше всего нравится – тогда белье будет еще и приятно пахнуть.

3. Смесь воды, уксуса и бальзама для волос

К половине литра воды нужно добавить 150 мл бальзама для волос. После этого в смесь также добавляем 250 мл 9%-го уксуса. Во время стирки такую смесь заливаем в отсек для кондиционера.

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