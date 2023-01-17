Как замариновать лук, чтобы он не горчил и был хрустящим: обалденный рецепт, который всех удивит

Лук прекрасно дополняет любое блюдо, добавляя ему пикантности и изысканного аромата. Однако в сыром виде этот овощ славится своей горечью. Поэтому, чтобы добавить лук в салат, сельдь, бургеры, сэндвичи или любое другое блюдо, нужно сначала его замариновать.
Главред рассказывает, как приготовить невероятный маринованный лук, который всех захватит. Рецепт очень простой и быстрый, поэтому он станет находкой, когда нужно очень быстро что-нибудь приготовить к столу.
Способ приготовления маринованного лука
Ингредиенты:
- Репчатый лук – 2-3 штуки
- Соль – 1/2 чайной ложки
- Кипяток – 1 стакан
- Яблочный уксус – 1 столовая ложка
- Сахар – 1 чайная ложка
Сначала очищаем лук от шелухи и нарезаем его тоненькими кружочками.
После этого кладем кружочки лука в глубокую емкость.
Далее добавляем к луку соль, сахар и яблочный уксус. Хорошо все перемешиваем.
На этом этапе заливаем наш лук кипятком и оставляем его до полного остывания маринада.
После того как наш маринад остыл, выкладываем луковые кружочки на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость полностью стекла.
Теперь ваши луковые кружочки готовы к потреблению. Добавляйте их к своим кулинарным шедеврам и удивляйте друзей и знакомых. Приятного аппетита!
Вас может заинтересовать:
- В какую воду нужно класть мясо для холодца или супа: хитрость, которая сделает вкус блюд феерическим
- Как почистить сельдь от костей и кожи за одну минуту: удивительный секрет, проверенный годами
- Как легко и просто сделать невероятно сочную домашнюю колбасу: безумные секреты приготовления