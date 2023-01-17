Как замариновать лук, чтобы он не горчил и был хрустящим: обалденный рецепт, который всех удивит

Главред рассказывает, как просто и быстро приготовить невероятный маринованный лук, который всех восхитит.

Как замариновать лук чтобы он не горчил / ua.depositphotos.com

Лук прекрасно дополняет любое блюдо, добавляя ему пикантности и изысканного аромата. Однако в сыром виде этот овощ славится своей горечью. Поэтому, чтобы добавить лук в салат, сельдь, бургеры, сэндвичи или любое другое блюдо, нужно сначала его замариновать.

Главред рассказывает, как приготовить невероятный маринованный лук, который всех захватит. Рецепт очень простой и быстрый, поэтому он станет находкой, когда нужно очень быстро что-нибудь приготовить к столу.

Способ приготовления маринованного лука

Ингредиенты:

Репчатый лук – 2-3 штуки

Соль – 1/2 чайной ложки

Кипяток – 1 стакан

Яблочный уксус – 1 столовая ложка

Сахар – 1 чайная ложка

Сначала очищаем лук от шелухи и нарезаем его тоненькими кружочками.

После этого кладем кружочки лука в глубокую емкость.

Далее добавляем к луку соль, сахар и яблочный уксус. Хорошо все перемешиваем.

На этом этапе заливаем наш лук кипятком и оставляем его до полного остывания маринада.

После того как наш маринад остыл, выкладываем луковые кружочки на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость полностью стекла.

Теперь ваши луковые кружочки готовы к потреблению. Добавляйте их к своим кулинарным шедеврам и удивляйте друзей и знакомых. Приятного аппетита!

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