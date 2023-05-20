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Как замариновать лук: 2 проверенных способа на разный вкус

Елизавета Бельмас
20 мая 2023, 14:10 обновлено 20 мая, 14:20
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Главред расскажет, как убрать горечь из лука и замариновать его перед приготовлением.
Как замариновать лук
Как замариновать лук / коллаж: Главред, фото: pexels

В теплое время года многие готовятся и выезжают на барбекю. Неотъемлемой частью практически любого такого мероприятия является не только мясо, но и маринованный лук. Мы подскажем, как замариновать лук для жарки и скольо его можно хранить.

Как убрать горечь из лука - популярный вопрос

Горький лук - не самое приятное лакомство. Однако, с этим можно справиться, применив несколько простых способов.

Для того, чтобы избавить лук от горечи, необходимо сделать смесь из 100 мл воды и столовой ложки лимона. Полученной смесью нужно залить лук на полчаса. Сразу после этого нужно промыть овощ холодной водой и приступать к приготовлению.

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Как замариновать лук - два хороших способа

Известный повар Евгений Клопотенко предлагает свой способ мариновки лука. Его рецепт заключается в простой формуле - 1:2:3.

Необходимо использовать на одну часть соли и сахара две части уксуса и три части воды. Уксус лучше использовать 6%.Лук в маринаде необходимо продержать около пары часов.

Также можно использовать другой маринад, с майонезом. Лук в таком маринаде получится пикантным, но не острым. Вам понадобится использовать 2 столовые ложки майонеза, 1 чайную ложку паприки, 2 грамма укропа и специи по вкусу.

Важно четко следовать последовательности - майонез в лук добавляется последним, сначала специи.

Как долго можно держать лук в маринаде - советы хранения

Для того, чтобы маринованный лук не пропал и не огорчил, необходимо знать, что в холодильнике он может храниться около 2-3 недель. Однако возможно это только при одном условии - емкость, в которой хранится лук, должна быть закрытой, а весь лук - полностью погружен в маринад.

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