Как закатать сало в банки на зиму: секретная добавка сразит гурманов наповал

Опытные хозяйки поделились невероятной хитростью: как солить сало в банке для длительного хранения.

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Как засолить сало в банке для длительного хранения в рассоле / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/vkus_novv, Instagram/tatianagolovki

С началом осенне-зимнего сезона многие задаются вопросом о том, каким образом можно сохранить в съедобном состоянии любимые продукты. Среди любимых многими деликатесов, конечно почетное место занимает сало.

Этот продукт заслужил любовь миллионов гурманов во многих уголках мира. При этом истинные ценители сала нередко делятся своими фирменными секретами о том, как сохранить сало круглый год.

Как засолить сало в банке в рассоле

В то же время одним из наиболее распространенных способов длительного хранения сала является закатывание продукта в банки. Этот способ позволяет сохранять любимую закуску долгое время.

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А причина тут довольно проста, ведь сало, закатанное в банки, сохраняется гораздо лучше, чем замороженное в морозилке. Объяснением этому может послужить то, что в банках сало находится в ароматном рассоле, который придает ему своеобразный и неповторимый вкус.

Рачительные хозяева давно усвоили урок, что правильно закатанное в банки сало можно хранить не один месяц и если подойти к вопросу обстоятельно и с соблюдением всех рекомендаций, засоленного осенью сала точно хватит на всю зиму.

Что необходимо для закатки сала в банки

Одним из основных преимуществ варианта закатывания сала в банки является то, что этот способ доступен практически каждому, ведь все необходимые для этого ингредиенты можно найти на любой кухне.

Для приготовления рассола необходимо сделать специальный рассол, который станет основой для засолки. Для этого используйте вместительную кастрюлю, в которой вскипятите воду, в которую добавьте соль, а также лавровый лист, черный и красный перец. Смесь необходимо прокипятить до 5 минут, после чего снять с огня и охладить до комнатной температуры.

Возьмите кусок сала, который вы собираетесь засолить, тщательно его промойте и при необходимости очистите от мелких частиц грязи. Затем нарежьте на кусочки, которые будет легко поместить в банку и затем извлекать из нее.

Сало в рассоле горячим способом в банке

Возьмите тщательно вымытые и высушенные банки и выложите на дно дольки очищенного чеснока. После этого в банки помещают разрезанное на кусочки сало и добавляют сверху еще очищенного чеснока. Затем залейте банки с салом и специями охлажденным рассолом. При этом в банки с салом можно добавить перец горошек, а также лавровый лист.

Однако после этого не спешите закатывать банки с салом металлическими крышками. Для начала закройте их обычными капроновыми крышками и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 48 часов. Это позволит салу хорошенько просолиться и добавит продукту приятный аромат.

Лишь по истечении этого времени сало с банками следует достать и закатывать прочными металлическими крышками. После этого сало, закатанное в банки спрячьте в темное прохладное место, где его можно оставить храниться на длительное время без опасения, что продукт может испортиться.

Добавим, что после того, как вы будете открывать банки с салом, лучше оставшийся продукт доставать из банок. При этом заворачивать его в фольгу и отправлять для дальнейшего хранения в морозильную камеру.

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