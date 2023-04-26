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Как заготовить щавель на зиму: 3 лучших способа

Елизавета Бельмас
26 апреля 2023, 18:52 обновлено 26 апреля, 19:05
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Свежая зелень в холодные времена - роскошь. Узнайте можно ли заморозить на зиму щавель.
Как заготовить щавель на зиму
Как заготовить щавель на зиму / коллаж фото instagram _blindmouse

Полакомиться зимой блюдами с зеленью или и вовсе приготовить зеленый борщ удается не каждому. Всё дело в том, что об этом нужно позаботиться с лета. Главред расскажет, как заготовить щавель на зиму, чтобы порадовать себя и близких.

Можно ли заморозить на зиму щавель - как это сделать

Первым способом подготовки щавеля на зиму является заморозка. Сделать это достаточно просто, если следовать простым правилам.

Для того, чтобы заморозить щавель, его необходимо сначала промыть и высушить. Затем нужно приступить к нарезанию зелени на тонкие полоски поперек листьев.

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Конечно, для замораживания можно использовать специальные вакуумные пакеты, однако это необязательно. Также можно воспользоваться самыми простыми полиэтиленовыми пакетами. Нарезанный щавель необходимо расфасовать небольшими порциями по пакетам, которые затем скрутить в рулон, выпуская, по возможности, весь воздух. По окончании всех этих действий смело отправляйте пакеты в морозильную камеру.

Как высушить щавель на зиму - второй способ

Также сохранить щавель можно и в сухом виде. Сделать это ещё проще, чем заморозить.

Зелень необходимо промыть и в один слой разложить на бумагу, чтобы с нее сошла лишняя вода. Затем есть два варианта сушки щавеля. Можно оставить его на бумаге и периодически переворачивать до полного высыхания в тени. А также можно подвесить по несколько листочков в место, где нет солнечного яркого света и влажности и сушить около 10 дней.

Как засолить щавель на зиму в банках - третий способ

Помимо замораживания и высушивания, можно щавель засолить. Это также достаточно не сложно и подойдет такой щавель для зеленого борща. Способ хорош тем, что не отбирает вкусовых качеств и полезных веществ.

Промытый и немного просушенный щавель необходимо измельчить, сложить в миску и хорошо засыпать солью. В соли зелень должна пролежать минимум 3-4 часа.

Спустя несколько часов зелень пустит сок, после этого ее необходимо сложить в стерилизованные банки и хранить в холодильнике сроком до 7-9 месяцев.

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