Как за 3 секунды узнать, что мясо испортилось: простые трюки на заметку хозяйкам

Испорченное мясо может стать причиной пищевого отравления. Главред рассказывает, как просто и легко проверить мясо на свежесть.

Как за 3 секунды проверить мясо на испорченность / ua.depositphotos.com

В условиях постоянного отключения электричества многие украинцы столкнулись с тем, что продукты питания начали портиться с невероятной скоростью. Потреблять испорченные продукты крайне опасно, ведь у них развиваются бактерии, которые могут привести к пищевому отравлению. Особенно опасным является потребление испорченного мяса. Главред рассказывает, как за 3 секунды проверить мясо на испорченность.

Запах

Прежде всего нужно проверить мясо на запах. Если продукт испорчен, то его запах будет тухлым и едким. Чтобы узнать, что мясо испортилось, необязательно подносить его к носу. Можно просто прикоснуться к нему ладонью, а затем поднести ее к лицу. Этот способ является более безопасным.

Консистенция

Мясо, которое испортилось, может иметь неприятную текстуру - оно скользкое или липкое на ощупь. Кроме того, испорченное мясо может потерять свою упругость. Поэтому, чтобы проверить, испортился ли продукт, нужно нажать на него: если мясо очень медленно возвращается к своей предыдущей форме, то это значит, что оно начало портиться.

Цвет

Мясо, которое начало гнить, меняет цвет. Если во время покупки мясо было желтоватого, розового или красного цвета (в зависимости от вида), а теперь на нем появились серые или зеленые оттенки, то это значит, что оно уже начало портиться.

Как спасти мясо, которое начало портиться

Как лишить мясо слизи и липкости. Если на мясе есть небольшое количество слизи, то его еще можно спасти. Для этого нужно промыть его под проточной водой, а затем оставить в прохладной воде на полчаса. Когда 30 минут прошло, можете готовить блюда из мяса.

Как избавиться от неприятного запаха на мясе. Самый простой способ убрать резкий и тухлый запах на мясе - это приготовить специальный раствор и замочить в нем мясо. В этом нам поможет столовый уксус или соль. Чтобы приготовить уксусный раствор, нужно смешать в 1 л. воды 1 ст. ложку уксуса. Чтобы приготовить солевой раствор, нужно смешать в 1 л. воды 2 ст. ложки соли. Замочите в одном из этих растворов мясо и оставьте на 2 часа. Если через 2 часа неприятный запах исчез, то продукт можно потреблять.

Если мясо потеряло свой свежий цвет, то нужно аккуратно отрезать те части, которые потемнели. Остальное мясо нужно промыть в солевом растворе. Если оно не имеет никаких других признаков испорченности, то его можно готовить к потреблению.

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