Как за 20 секунд почистить карася от чешуи и не испачкать кухню: безумные фокусы

Вариантов чистки карася от чешуи – много, однако есть два очень простых способа, с помощью которых карась будет очищен от чешуи всего за 10-20 секунд.

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Как быстро почистить карася? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Карась – вкусная и питательная рыба, богатая различными витаминами и минералами, такими как витамин А, витамин В1 и В2, витамин РР, калий, кальций, фосфор и т. д. Правильно приготовленный карась может быть частью сбалансированного питания. Однако довольно часто хозяйки отказываются готовить эту и другую речную рыбу, поскольку ее нужно чистить. На самом деле это не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Главред рассказывает, как быстро почистить карася от чешуи.

Вариантов чистки карася и другой речной рыбы от чешуи есть много, однако есть два очень простых способа, с помощью которых карась будет очищен от чешуи всего за 10-20 секунд. Для этого вам понадобится кипяток или ложка.

Как быстро почистить карася кипятком

Есть простой фокус, с помощью которого чешуя будет отходить от рыбы очень легко. Нужно вскипятить воду, а затем полить ею карася с обеих сторон. Оставьте карася замоченным в горячей воде на 30-60 секунд.

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После этого можете брать нож и чистить карася, начиная от хвостика. Вы будете удивлены, насколько легко чистится карась после того, как его полили кипятком. К тому же, чешуя не разлетается по всей кухне, а легко отделяется от кожуры.

Как почистить карася ложкой

Если вы хотите быстренько почистить карася и не испачкать всю кухню, то можете воспользоваться этим простым методом: чистите карася не ножом, а ложкой. Возьмите столовую ложку и начинайте чистить ею карася, начиная от хвостика. Попробуйте слегка надавить ложку, проводя ее против чешуи. Также постарайтесь не отрывать ложку от рыбы. С помощью этого простого трюка рыба будет очищена за считанные секунды.

Этот способ будет также полезен тем, кто не знает, как быстро почистить мелкого карася. Просто возьмите чайную ложку и начните чистить карася, как описано выше.

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