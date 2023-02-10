Как за 2 минуты почистить огромного карпа от чешуи и не испачкать всю кухню: балдежный трюк

Главред узнал невероятный секрет, как быстро почистить карпа, чтобы кухня осталась чистой.

Как быстро почистить рыбу лайфхак / pixabay.com, ua.depositphotos.com

Мясо карпа очень полезно, ведь оно богато на витамин А, Е, С, а также витамины группы В. Кроме того, этот питательный продукт содержит большое количество минеральных веществ, таких как: железо, йод, цинк, калий, кальций, кобальт и др. Однако довольно часто хозяйки отказываются от приготовления блюд с этой, а также другой речной рыбы, ведь ее нужно чистить. Это довольно кропотливая работа, которая занимает некоторое время. Кроме того, по кухне разлетается чешуя, которую потом нужно будет отовсюду убирать. Отныне вы забудете об этих проблемах, ведь Главред узнал невероятный секрет, как быстро почистить карпа, чтобы кухня осталась чистой.

Как почистить карпа от чешуи: пошаговая инструкция

Прежде всего карпа нужно положить в раковину. Именно там мы его будем чистить, ведь потом можно очень легко собрать всю чешую, не запачкав при этом всю кухню.

Теперь нужно вскипятить воду и полить ею карпа. Сначала с одной стороны, а потом с другой. С помощью кипятка чешуя легко будет отходить от рыбы.

После того как мы хорошенько полили нашего карпа кипятком, нужно его немного охладить. Просто полейте его холодной водой. Теперь наш карп готов к чистке.

Чистить карпа мы будем не ножом, а ложкой. Если вы приобрели маленького карпа, то подойдет чайная ложка. Если же у вас крупный карп, то для его чистки нужно брать столовую ложку.

Как почистить карпа ложкой? Очень просто! Начинаем чистить с хвоста рыбы, проводя ложку против чешуи с небольшим нажатием. Старайтесь вести ложку, не отрывая ее от рыбы. Таким образом очищаем рыбу с обеих сторон.

Вот и все! Буквально за одну-две минуты вы с легкостью почистили карпа. Теперь осталось его лишь выпотрошить и пожарить.

Кстати, у многих хозяек может возникнуть вопрос, как надрезать карпа, чтобы не было костей. Здесь все очень просто. Чтобы во время жарки рыбы мелкие косточки возле позвоночника размягчились, на карпе нужно сделать косые надрезы.

Готовьте с любовью и удивляйте своими кулинарными шедеврами друзей и знакомых!

Вас может заинтересовать: