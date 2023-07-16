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Как за 10 минут сделать авокадо спелым и мягким: вас удивит этот простой трюк

Алина Дембицкая
16 июля 2023, 16:21 обновлено 16 июля, 16:21
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Чтобы авокадо быстро стал мягким, вам понадобится только фольга и духовка.
авокадо
Что можно сделать с твердым авокадо? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Авокадо занимает особое место среди популярных суперфудов. Богатый вкус и кремовая текстура делают авокадо не только вкусной добавкой к различным блюдам, но и настоящим кладезем полезных витаминов. Однако довольно часто бывает так, что после покупки хозяйки разрезают его и обнаруживают, что он недозрел. Главред рассказывает, как сделать авокадо спелым в домашних условиях всего за 10 минут.

Чтобы авокадо быстро стал мягким, вам понадобится только фольга и духовка.

Для начала нужно включить духовку и разогреть ее до 90 градусов.

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Пока духовка разогревается, возьмите фольгу и заверните в нее авокадо. Важно, чтобы все части авокадо были покрыты фольгой.

Далее нужно положить завернутый авокадо в форму для запекания и поставить в разогретую духовку.

Через 10 минут можете доставать авокадо из духовки. Но не забудьте защитить руки специальными рукавичками.

Авокадо не стоит сразу же вынимать из фольги, лучше подождать до полного остывания.

Когда авокадо остынет, можете вынимать его из фольги и готовить разнообразные бутерброды или салаты.

Теперь вы знаете, как ускорить созревание авокадо в домашних условиях. Готовьте свои кулинарные шедевры и удивляйте родных и знакомых. Однако помните, что если авокадо очень твердый, то 10-ти минут в духовке может не хватить. В таком случае авокадо в духовке придется подержать на 5-7 минут дольше.

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