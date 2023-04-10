Как за 10 минут начистить гору креветок: этот простой трюк знают лишь единицы

Почистить креветки можно очень легко и быстро, если знать несколько простых трюков.

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Как легко почистить креветки? / Instagram fischammarkt, скриншот с видео

Морепродукты чрезвычайно полезны для нашего организма, поэтому их нужно время от времени добавлять в свой рацион. Одним из самых популярных морских деликатесов являются креветки. Довольно часто хозяйки не любят их чистить, ведь считают этот процесс слишком долгим. Тем не менее, оказывается, что почистить креветки можно очень быстро, если знать несколько простых трюков. Главред рассказывает, как правильно почистить креветки.

Как чистить креветки сырые

Сырые креветки чистить очень просто. Для этого понадобятся ножницы или вилка. С их помощью вы почистите одну сырую креветку за несколько секунд. А через несколько минут у вас уже будет гора начищенных креветок.

Секрет чистки креветок:

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Сначала отрываем или отрезаем голову. Далее берем ножницы и заходим одним лезвием по линии пищевода, а другим начинаем разрезать панцирь до самого хвостика. После этого с легкостью снимаем панцирь и отрываем пищевод. Отрываем или отрезаем голову креветки, а далее втыкаем крайний зубец вилки по линии пищевода и начинаем аккуратно двигать его к самому хвосту, снимая таким образом панцирь. Креветка будет очищена буквально за одну секунду.

Как чистить креветки вареные

Довольно часто мы покупаем замороженные креветки, которые уже были предварительно отварены. Нам остается их только разморозить и проварить дома в течение нескольких минут. После того, как креветки приготовились, их нужно почистить. Это делается очень легко и быстро, если делать это в правильной последовательности.

Для начала отрываем креветке голову, легонько прокручивая ее. После этого переворачиваем креветку и отрываем хвостик. Далее нужно освободить креветку от панциря. Просто беремся кончиками пальцев за панцирь и снимаем его, слегка прокручивая.

Если креветка маленькая, то кишечник ей можно не удалять, а сразу же подавать к столу или готовить вкусный салат из креветок. Если же вы приобрели крупные тигровые креветки, то кишечник нужно удалить. Для этого нужно положить креветку на бок и с помощью ножа надрезать креветку по всей длине и достать кишечник. Теперь ваша креветка готова к употреблению.

Заметьте, что головы и панцири из креветок лучше не выбрасывать, ведь из них можно приготовить невероятно вкусные бульоны и соусы.

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