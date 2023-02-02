Как вывести жирное пятно с помощью овсянки: невероятно простой совет, который спасет вашу одежду

Популярный продукт пригодится, если вы попали в беду и ищете способ, как избавиться от жирных пятен в домашних условиях.

От жирного пятна на одежде можно избавиться с помощью овсянки/ ua.depositphotos.com

От жирных пятен не застрахован никто. Они способны испортить нам и вещи, и настроение при разных обстоятельствах – во время ужина дома, встречи с друзьями в кафе или шумного застолья на праздновании. Особенно неприятно, если в такой ситуации пострадает важная для вас вещь, или когда жирное пятно появится на одежде в момент, когда у вас нет возможности сразу переодеться и придется остаток вечера провести в таком виде.

В таких неприятных случаях нужно действовать оперативно. Чем меньше времени пятно будет находиться на ткани, тем легче будет от него избавиться. Те, кто сталкивался с такими ситуациями, знают, как трудно бывает убрать застарелые пятна жира. Поэтому не стоит терять время.

Если на одежде появилось такое пятно, нужно для начала использовать то, что сможет собрать на себя остатки жира. Вот тут может пригодиться овсянка.

Для использования овсянку нужно измельчить в кофемолке. Овсяные хлопья должны превратиться в порошок, который нужно щедро нанести на пятна от жира. Далее ждем несколько минут, пока этот порошок соберет на себя остатки загрязнения, которые еще не успели прочно въесться в ткань.

После этого использованную перемолотую овсянку сбрасываем с ткани и счищаем остатки. Далее вещь нужно постирать привычным способом – либо в стиральной машине, либо вручную. Пятно сойдет еще быстрее, если перед стиркой одежды полностью постирать под струей воды лишь загрязненное место с хозяйственным мылом или пятновыводителем.

Однако в таких случаях нужно прежде всего помнить об оперативности. Ведь овсянка не относится к тому, чем можно вывести жирные въевшиеся пятна. Она пригодится лишь для свежих загрязнений от жира.

Что можно использовать вместо овсянки

Вместо перемолотого порошка овсянки для сбора остатков жира можно использовать другие вещества. Например:

тальк,

зубной порошок,

соль,

крахмал,

мел,

соду и прочее.

После использования любого из этих средств нужно постирать вещь с применением моющих средств, чтобы избавиться от пятна полностью. Такие порошкообразные абсорбенты лишь собирают на себя остатки жира, который не въелся, а для окончания процесса очистки одежды понадобится еще стирка.

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