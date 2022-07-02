Как вывести запах кошачьих меток: 3 чрезвычайно простые и действенные способы

Как вывести запах кошачьих меток/ ua.depositphotos.com

Только наша любовь к своим питомцам позволяет нам прощать небольшие, а порой и большие пакости, которые они делают. Одним из таких сюрпризов, с которым рано или поздно может столкнуться каждый владелец кота – это запах кошачьих меток.

При этом котики обычно не сильно перебирают, где именно поставить свою метку. Однако проблему со специфическим запахом в доме решить не так уж трудно. Избавиться от запаха кошачьей мочи можно простыми средствами, которые есть в каждом доме.

1. Газированная вода и соль

Вещь, которую "пометил" котик, нужно залить сильногазированной водой. После этого посыпаем солью место, которое пострадало от "чрезмерного кошачьего внимания". Оставляем всё на 4 часа. Далее остатки просто убираем щеткой, а пятно промываем теплой водой.

2. Лимон

Поможет избавиться от кошачьего запаха также лимон. Сок цитрусового смешиваем с водой и наносим на загрязнение.

Преимуществом такого способа является еще и то, что кот повторно не будет метить территорию именно в этом месте – его будет отпугивать запах лимона.

3. Сода и перекись водорода

Еще один хороший способ вывести запах кошачьих меток – смесь соды с перекисью водорода. Пищевой содой обильно посыпаем пятно, после чего заливаем его перекисью. Далее нужно оставить всё на 4 часа.

Остатки протереть тряпкой, смоченной в мыльном растворе. После того, как всё высохнет, лучше еще раз протереть чистой водой.

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